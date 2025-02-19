Trump askerleri çekecek, korkusu

İngiliz Telegraph gazetesinin haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Ukrayna'da Rusya ile müzakelerin başarılı olması halinde, ilk olarak Baltık ülkelerindeki ABD askerlerini çekme kararı verebileceği belirtildi. Böylesi bir kararın Avrupa ülkeleri için kabus senaryosu olduğu belirten gazete, bölge ülkelerinin Rusya'ya karşı tamamen caydırıcılık faktörünü kaybedeceği kaydedildi. ABD'nin ilerleyen zamanda Yunanistan başta olmak üzere stratejik önemi kalmayan ülkelerden de askerlerini çekmesi bekleniyor. ABD'nin dünya üzerinde en fazla asker bulundurduğu ülkelerden biri de Almanya. Almanya'da ABD'nin en büyük askeri üslerinden birkaçı bulunuyor.