ABD ve Rusya arasında kritik görüşme: Riyad'da Ukrayna masası kuruluyor

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Ukrayna'da ateşkes için masa bugün kuruluyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e süpriz telefonu sonrası başlayan diplomatik trafikte somut adımlar atılıyor. Uzun bir aradan sonra Rusya ile ABD arasındaki en geniş kapsamlı yüzyüze görüşme olacak görüşmede ABD tarafına Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Rusya tarafına Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov başkanlık edecek. Lavrov görüşme öncesi yaptığı açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen hafta yaptığı telefon görüşmesinde, iki ülke arasında diyaloğun başlatılması konusunda mutabık kalındığını belirterek, "Amerikalı muhataplarımızı dinleyeceğiz. Elbette tepki vermeye hazır olacağız. Daha sonra liderlerimize görüşmeye ilişkin bilgi vereceğiz. Onlar da bundan sonraki adımlara dair karar verecek" bilgisini paylaştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da görüşmeye ilişkin açıklamasında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov'un katılacağını belirterek "Onlar, salı günü (bugün) Amerikan mevkidaşlarıyla bir araya gelecek. Bu görüşmede Rusya-Amerika ilişkilerinin iyileştirilmesi konusu ele alınacak. Görüşmede ayrıca, Ukrayna meselesinin çözümüne dair olası müzakereler, iki liderin (Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump) görüşmesine ilişkin hazırlıklarla ilgili konular istişare edilecek" dedi. Öte yandan ABD Başkanı Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ne zaman görüşeceği sorusuna, "Zaman belirlenmedi ama çok yakında olabilir" cevabını verdi. Putin’in savaşı sonlandırmak istediğini belirten Trump, "Bence (Putin)savaşı durdurmak istiyor. Bunu görüyorum" ifadelerini kullandı. Rusya’nın güçlü bir ordusu olduğunu belirten Trump, "Hitler’i yendiler, Napolyon’u yendiler. Biliyorsunuz, uzun zamandır savaşıyorlar. Bunu daha önce de yaptılar" dedi. Trump, Putin’e yönelik "Ama bence savaşmayı bırakmak istiyor" ifadelerini kullandı.