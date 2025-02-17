Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Avrupa
NATO'dan Ukrayna'ya 'ABD' güvencesi: Birlikte çalışacağız

NATO'dan Ukrayna'ya 'ABD' güvencesi: Birlikte çalışacağız

18:4917/02/2025, Pazartesi
AA
Sonraki haber
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte.
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı sonlandırmak için adımlar atan ve NATO kapısını Kiev yönetimine kapatan ABD'ye ilişkin açıklamalarda bulundu. Rutter, ABD ile NATO'nun diğer müttefiklerinin Ukrayna'da kalıcı barış amacıyla birlikte çalışacaklarını söyledi.

Rutte, Brüksel'deki NATO karargahında ABD'nin Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg ile bir araya geldi.

Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Rutte, Kellogg'un bugün NATO'daki müttefiklerle Ukrayna'da adil ve kalıcı barışı sağlamak için birlikte çalışma konusunda istişarede bulunduğunu belirtti.

Rutte,
"Yapacak çok işimiz var. Savaşın sona ermesi ve hepimiz için kalıcı güvenlik amacıyla yakın bir şekilde işbirliği yapacağız."
ifadelerini kullandı.

Von der Leyen ile görüşmesi iptal edildi

Kellogg'un, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile planlanan görüşmesi ise von der Leyen'in Paris'teki Ukrayna konulu olağanüstü zirveye katılımı nedeniyle iptal edildi.

Özel Temsilci Kellogg'un "AB'nin Ukrayna'daki barış görüşmelerinin dışında bırakılacağı, Brüksel'e yapacağı ziyarette ise yalnızca AB tarafının fikrini alacağı" yönündeki söylemi, Avrupalı liderler için alarm verici nitelikte olmuştu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da bunun üzerine AB, NATO ve İngiltere'yi Paris'te bir araya getirmek için çağrıda bulunmuştu.



#NATO
#Ukrayna
#ABD
#Rusya
#Mark Rutte

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Google Maps açıkladı: İşte Türkiye’nin en çok aranan 60 yeri