Türkiye ve 14 NATO ülkesi hava savunması için imzayı attı

Türkiye'nin de dahil olduğu 15 NATO üyesi ülke, hava güvenliği ve savunma kapasitesini artırmak amacıyla iki yeni çok uluslu hava savunma girişimine imza attı.
Türkiye de aralarında
İmzacı ülkelerin arasında Türkiye'nin dışında Belçika, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Yunanistan, Letonya, Litvanya, Hollanda, Norveç, Portekiz, Romanya, İspanya ve İngiltere yer aldı.
- Aynı 15 müttefike ek olarak Çekya, ayrıca radarlar ve uydular gibi aktif hava gözetim kabiliyetlerince tespit edilemeyen tehditleri belirlemek amacıyla gerekli olan gürültü tespiti gibi "pasif hava gözetimi" konusunda çok uluslu girişim başlattı.
Düşük seviyeli hava tehdidi ve pasif hava gözetleme projeleri aracılığıyla katılımcı ülkeler, yeni kabiliyetler geliştirmeye ve edinmeye çalışacak, aynı zamanda daha düşük maliyet ve daha yüksek operasyonel faydalarla ulusal kabiliyetler arasındaki birlikte çalışabilirliği artırmayı amaçlayacak.
"Teknolojik gelişmelerden yararlanılması ittifak için elzemdir"
Açıklamada şu değerlendirmeye yer verildi:
Türkiye ile Portekiz Çok Uluslu Mühimmat Depolama Girişimi'ne katıldı
İmza töreninde süren projelere yeni üyeler de kabul edildi.
Türkiye ile Portekiz, mühimmat stoklarının hazırlanmasını ve yönetimini güçlendirmeyi ve kolaylaştırmayı amaçlayan ve 2021'de başlatılan Çok Uluslu Mühimmat Depolama Girişimi'ne (MAWI) katıldı.
İngiltere, Türkiye'nin de yer aldığı, Ekim 2023'te başlatılan Sınır Ötesi Hava Sahası Girişimi'nin 21. üyesi oldu. Bu girişim, NATO eğitim ve tatbikatları ile Avrupa'nın çeşitli bölgelerindeki diğer hava faaliyetleri için hava sahasının kullanımı konusunda müttefik ülkelerdeki sivil ve askeri makamlar arasındaki koordinasyonu artırmayı amaçlıyor.