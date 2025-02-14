Türkiye ve 14 NATO ülkesi hava savunması için imzayı attı

"Ukrayna'daki savaş, küçük insansız hava araçları gibi teknolojilerin çatışmalarda ne kadar etkili ve tehlikeli olabileceğini göstermiştir. NATO'nun bu yeni tehditleri tespit etme, tanımlama, izleme ve bunlara karşılık verme yeteneğini artırırken caydırıcılık ve savunmayı güçlendirmek için teknolojik gelişmelerden yararlanması İttifak için elzemdir."