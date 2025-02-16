Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski Türkiye'ye geliyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Türkiye’ye resmi ziyarette bulunacağını açıkladı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile İstanbul’da bir araya gelecek olan Zelenski’nin ziyaret günü yarın netlik kazanacak. Görüşmede, iki ülke arasındaki savaşın masada tamamlanması masada olacak. Gıda güvenliği konusunda da birçok kez sorumluluk üstleneceğini bildiren Türkiye’nin, bu noktada yine barış için elini taşın altına koymaya hazır olduğu belirtilecek. Karadeniz Tahıl Girişimi, Rusya-Ukrayna esir takası, Afrika ülkelerine tahıl gönderimi gündeme gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çeşitli organizasyonlarda ve telefonla birçok kez görüşen Zelenski, Türkiye’ye son olarak 8 Mart 2024’te gelmişti.