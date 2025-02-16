Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski Türkiye'ye geliyor

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski Türkiye'ye geliyor

Canberk Doğan
04:0016/02/2025, Pazar
G: 16/02/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Zelenski, Türkiye’ye son olarak 8 Mart 2024’te gelmişti.
Zelenski, Türkiye’ye son olarak 8 Mart 2024’te gelmişti.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski Türkiye’ye geliyor. Önümüzdeki hafta İstanbul’da olması beklenen Zelenski, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek. Masada Rusya savaşı ve gıda güvenliği olacak.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Türkiye’ye resmi ziyarette bulunacağını açıkladı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile İstanbul’da bir araya gelecek olan Zelenski’nin ziyaret günü yarın netlik kazanacak. Görüşmede, iki ülke arasındaki savaşın masada tamamlanması masada olacak. Gıda güvenliği konusunda da birçok kez sorumluluk üstleneceğini bildiren Türkiye’nin, bu noktada yine barış için elini taşın altına koymaya hazır olduğu belirtilecek. Karadeniz Tahıl Girişimi, Rusya-Ukrayna esir takası, Afrika ülkelerine tahıl gönderimi gündeme gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çeşitli organizasyonlarda ve telefonla birçok kez görüşen Zelenski, Türkiye’ye son olarak 8 Mart 2024’te gelmişti.


#Volodimir Zelenski
#Türkiye
#Ukrayna

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Son Dakika... Bingöl'de deprem oldu