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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Türkiye'ye geliyor

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Türkiye'ye geliyor

16:1614/02/2025, Cuma
DHA
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Zelenski Türkiye'ye ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek
Zelenski Türkiye'ye ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Türkiye'yi ziyaret edeceğini duyurdu.

Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen 61'nci Münih Güvenlik Konferansı'na (MSC 2025) katılan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, burada düzenlediği basın toplantısında, yakın zamanda planladığı yurt dışı ziyaret programı hakkında konuştu. Zelenskiy, ileriki günlerde Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gideceğini belirterek, burada Rusya-Ukrayna Savaşı kapsamındaki esir takası konusu ve insani yardım programları hakkında görüşmeler yapacağını kaydetti.


Erdoğan ile görüşecek


Zelenskiy, BAE'deki temaslarının ardından Suudi Arabistan'a gideceğini ve daha sonra da resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye geleceğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geleceğini ifade eden Zelenskiy, ziyaretleri sırasında ABD veya Rusya temsilcileriyle herhangi bir görüşme planlamadığını bildirdi.



#Zelenski
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#Ukrayna

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