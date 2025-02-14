Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Türkiye'ye geliyor

Zelenskiy, BAE'deki temaslarının ardından Suudi Arabistan'a gideceğini ve daha sonra da resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye geleceğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geleceğini ifade eden Zelenskiy, ziyaretleri sırasında ABD veya Rusya temsilcileriyle herhangi bir görüşme planlamadığını bildirdi.