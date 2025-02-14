Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın bir insansız hava aracıyla (İHA) Çernobil Nükleer Santrali'ne saldırı düzenlediğini bildirdi.

İlk değerlendirmelere göre hasarın ciddi olduğu kaydedilen açıklamada, saldırı sonrası yapının hasar gördüğü ancak yangının söndürüldüğü ve radyasyon seviyesinde artış tespit edilmediği belirtildi.