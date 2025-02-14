Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Perşembe gecesi bir Rus insansız hava aracının (İHA), Belarus sınırına yakın Çernobil’deki yıkılmış nükleer santrali vurduğunu açıkladı. Yaşanan gelişme üzerinden 40 yıl geçen Çernobil nükleer santrali patlamasını hatırlattı. Çernobil nerededir? Çernobil patladı mı? İşte Rusya saldırısı sonrası Çernobil'de yaşanan son durum...
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın bir insansız hava aracıyla (İHA) Çernobil Nükleer Santrali'ne saldırı düzenlediğini bildirdi.
ÇERNOBİL PATLADI MI?
İlk değerlendirmelere göre hasarın ciddi olduğu kaydedilen açıklamada, saldırı sonrası yapının hasar gördüğü ancak yangının söndürüldüğü ve radyasyon seviyesinde artış tespit edilmediği belirtildi.
KÜRESEL TEHDİT
Açıklamada Rusya'nın nükleer tesisleri hedef alan saldırılarının küresel güvenliği tehdit ettiği ifade edildi.
ÇERNOBİL NEREDE?
Çernobil, Ukrayna'nın kuzeyinde Kiev Oblast'ına bağlı Çernobil Hariç Tutma Bölgesi'nde bulunan, Çernobil Nükleer Santrali'nin infilak etmesiyle oluşan Çernobil faciası'ndan dolayı kısmen terk edilmiş bir şehirdir. Şehir tahliye edilmeden önce 14.000 nüfusu bulunurken günümüzde yalnızca 1000 kişi burada yaşamaktadır. Belarus'un Gomel şehrine 160 km. uzaklıktadır.
ÇERNOBİL NE ZAMAN PATLADI?
Pripyat şehri yakınlarındaki Çernobil Nükleer Santrali'nin dördüncü reaktöründe 26 Nisan 1986'da yaşanan patlama sonucu çevreye, 1945'te Hiroşima'ya atılan atom bombasının 50 katına eşit miktarda radyasyon yayıldı.
Patlamanın ardından radyoaktif madde yüklü bulutlar Türkiye dahil birçok ülkeyi etkiledi.