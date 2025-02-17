ABD ve Avrupa arasında 'Ukrayna' krizi: Trump faturayı kesti

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna ile Rusya arasındaki barış görüşmelerinin başlayacağını duyurdu. Bu gelişmenin ardından Avrupa liderleri, Kiev gündemiyle bugün acil bir toplantı yapacak. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, olası barış müzakerelerine katılacak tarafların Kiev yönetimi tarafından belirlenmesi gerektiğini vurgularken, Trump’ın yakın zamanda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceğini açıklaması dikkat çekti. Öte yandan, ABD’den gelen mesajlar, Washington’un Ukrayna’ya sağladığı destek karşılığında geri ödeme talebinde bulunduğunu bir kez daha ortaya koydu.
Zelenski: Ukrayna karar vermeli
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, savaşın kendi ülkesinde sürdüğünü, dolayısıyla sonlandırılmasına yönelik kurulacak olası masaya oturacak tarafların, Ukrayna tarafından belirlenmesi gerektiğini söyledi.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, resmi temaslarda bulunmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gittiğini bildirdi.
Zelenski, sosyal paylaşım hesabından paylaştığı görüntülü mesajında, eşi Olena Zelenska ile BAE'ye ulaştığını belirtti.
BAE'de resmi temaslarda bulunacağını aktaran Zelenski, burada Rusya-Ukrayna arasındaki esir takası konusunu görüşeceklerini kaydetti.
Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen 61. Münih Güvenlik Konferansı'na (MSC 2025) katılan Zelenski 14 Şubat'ta yaptığı açıklamada, önce BAE'de, daha sonra da Suudi Arabistan'da temaslarda bulunacağını kaydederek ardından Türkiye'ye geleceğini ifade etmişti.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, savaşın kendi ülkesinde sürdüğünü, dolayısıyla sonlandırılmasına yönelik kurulacak olası masaya oturacak tarafların, Ukrayna tarafından belirlenmesi gerektiğini söyledi.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, katıldığı Münih Güvenlik Konferansı (MSC 2025) kapsamında basın toplantısı düzenledi.
Savaşın kendi ülkesinde sürdüğünü vurgulayan Zelenski, savaşın sonlandırılmasına yönelik kurulacak olası masaya oturacak tarafların, Ukrayna tarafından belirlenmesi gerektiğini kaydetti.
Ülkesinin güvenlik garantileri için yabancı askerlerin Ukrayna'da konuşlandırılması gerektiğini ifade eden Zelenski, ABD'yi de burada yer almaya çağırdı.
Zelenski, ABD'nin Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg'un haftaya Ukrayna'yı ziyaret edeceğini hatırlatarak Kellogg'u cephede incelemelerde bulunmaya davet etti.
"Nadir toprak elementleri konusunda anlaşmanın imzalanmasına izin vermedim"
Kendisinin, ABD'nin ısrarlarına rağmen askeri destek karşılığında Ukrayna'nın nadir toprak elementinin yarısını ABD'li şirketlere devretmeyi öngören anlaşma taslağını imzalamayı reddettiğine yönelik basında çıkan iddialara da değinen Zelenski, söz konusu belge üzerinde çalışmaların sürdüğünü aktardı.
- Anlaşma taslağının, Ukrayna'nın çıkarları doğrultusunda henüz hazır olmadığını kaydeden Zelenski, belgenin ülkesi için güvenlik garantileri da öngörmesi gerektiğini belirterek "Anlaşmayı imzalamayı kabul etmedim çünkü henüz hazır değil." dedi.
"Gerçek barış mümkün"
Öte yandan Zelenski, gece paylaştığı görüntülü mesajında, Ukrayna halkına seslenerek Almanya'daki temaslarını değerlendirdi.
Paris'te kritik görüşme
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ev sahipliğinde bugün Paris'te Avrupalı liderlerin katılacağı güvenlik zirvesi yapılacağını teyit etti.
Başkent Paris'in Avrupalı liderlerinin katılacağı zirveye ev sahipliği yapacağına ilişkin haberlerin dün basına yansımasının ardından Fransa Dışişleri Bakanı Barrot, France Inter radyosunda katıldığı programda bu konuya değindi.
Barrot, Ukrayna'da savaşın sonlanması konusunda ise "sadece Ukraynalıların" bunun kararını verebileceğini ve bu karar alınana kadar Avrupalı devletlerin Ukrayna'nın yanında olmayı sürdüreceğini kaydetti.
Ayrıca Barrot, Ukrayna'da barış müzakerelerinin Avrupalı devletlerin katılımı olmadan yapılamayacağını vurguladı.
Trump: Putin ile yakın zamanda görüşeceğim
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmesinin "çok yakında" olabileceğini kaydederek Rusya-Ukrayna savaşını durdurmak istediklerini belirtti.
ABD Başkanı Trump, Daytona 500 yarışını izlemek üzere uçağa binişinde basın mensuplarına kısa açıklamalar yaptı.
ABD Başkanı Trump, 12 Şubat'ta hem Putin hem de Zelenski ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirmiş ve ABD'li ve Rus heyetlerin Suudi Arabistan'da bir görüşme gerçekleştireceklerini söylemişti.
ABD geri ödeme talep ediyor
Waltz, "Fox News Sunday" programında değerlendirmelerde bulundu.
ABD'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'nın "yükünü" yıllarca çektiğini ifade eden Waltz, ülkesinin Ukrayna'ya yaptığı milyarlarca dolar destek karşılığında "geri ödeme" almayı hak ettiğini söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın tüm dinamikleri yeniden gözden geçirdiğini vurgulayan Waltz, "Trump ile ortak çalışmaktan daha iyi bir garanti" olamayacağını kaydetti.
Zelenski reddetmişti
ABD medyasına yansıyan haberlere göre, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin, ABD'nin ısrarlarına rağmen askeri destek karşılığında Ukrayna'nın nadir toprak elementinin yarısını ABD'ye devretmeyi öngören anlaşma taslağını imzalamayı reddettiği belirtilmişti.
Trump, 3 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Ukrayna'dan nadir toprak elementleri almak istediklerini ifade etmişti.
- Ukrayna'daki savaşın sona ermesi gerektiğini belirten Trump, ABD olarak Ukrayna'ya bundan sonra da destek sağlamaya devam etmeleri durumunda bunun karşılığının olması gerektiğini vurgulamıştı.
Zelenski, ülkesindeki maden kaynaklarına "müttefiklerden yatırım çekmeye açık" olduklarını söylemişti.