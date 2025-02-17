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ABD ve Avrupa arasında 'Ukrayna' krizi: Trump faturayı kesti

ABD ve Avrupa arasında 'Ukrayna' krizi: Trump faturayı kesti

10:4117/02/2025, Pazartesi
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ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna-Rusya barış görüşmelerinin başlayacağını duyurmasının ardından Avrupa liderleri, Ukrayna gündemiyle bugün Paris’te acil olarak toplanacak.
ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna-Rusya barış görüşmelerinin başlayacağını duyurmasının ardından Avrupa liderleri, Ukrayna gündemiyle bugün Paris’te acil olarak toplanacak.

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna ile Rusya arasındaki barış görüşmelerinin başlayacağını duyurdu. Bu gelişmenin ardından Avrupa liderleri, Kiev gündemiyle bugün acil bir toplantı yapacak. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, olası barış müzakerelerine katılacak tarafların Kiev yönetimi tarafından belirlenmesi gerektiğini vurgularken, Trump’ın yakın zamanda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceğini açıklaması dikkat çekti. Öte yandan, ABD’den gelen mesajlar, Washington’un Ukrayna’ya sağladığı destek karşılığında geri ödeme talebinde bulunduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Avrupa liderleri, Ukrayna gündemiyle bugün Fransa’nın başkenti Paris’te acil bir toplantı gerçekleştirecek. ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamalarının ardından düzenlenecek bu gayri resmi zirveye,
Fransa, Birleşik Krallık, Almanya, Polonya, İtalya, İspanya
ve
Danimarka
’dan liderler davet edildi.

Zelenski: Ukrayna karar vermeli


Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, savaşın kendi ülkesinde sürdüğünü, dolayısıyla sonlandırılmasına yönelik kurulacak olası masaya oturacak tarafların, Ukrayna tarafından belirlenmesi gerektiğini söyledi.



Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, resmi temaslarda bulunmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gittiğini bildirdi.


Zelenski, sosyal paylaşım hesabından paylaştığı görüntülü mesajında, eşi Olena Zelenska ile BAE'ye ulaştığını belirtti.


BAE'de resmi temaslarda bulunacağını aktaran Zelenski, burada Rusya-Ukrayna arasındaki esir takası konusunu görüşeceklerini kaydetti.


"Önceliğimiz, daha çok insanımızın esaretten evlerine dönmesini sağlamak."
diyen Zelenski ayrıca BAE'deki temasları kapsamında, yatırım ve ekonomik işbirliği ile birlikte insani yardım konularını ele alacaklarını belirtti.

Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen 61. Münih Güvenlik Konferansı'na (MSC 2025) katılan Zelenski 14 Şubat'ta yaptığı açıklamada, önce BAE'de, daha sonra da Suudi Arabistan'da temaslarda bulunacağını kaydederek ardından Türkiye'ye geleceğini ifade etmişti.


Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, savaşın kendi ülkesinde sürdüğünü, dolayısıyla sonlandırılmasına yönelik kurulacak olası masaya oturacak tarafların, Ukrayna tarafından belirlenmesi gerektiğini söyledi.


Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, katıldığı Münih Güvenlik Konferansı (MSC 2025) kapsamında basın toplantısı düzenledi.


Zelenski, konuşmasında Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmek için yapılacak olası müzakerelere değindi.

Savaşın kendi ülkesinde sürdüğünü vurgulayan Zelenski, savaşın sonlandırılmasına yönelik kurulacak olası masaya oturacak tarafların, Ukrayna tarafından belirlenmesi gerektiğini kaydetti.



Zelenski konuşmasında,
"Bakın, savaş ABD'de veya Avrupa Birliği'nde değil, Tanrı’ya şükür ama maalesef savaş Ukrayna'da. Bu nedenle, müzakere masasına kimin oturacağına, Ukrayna'nın karar vermesi gerekiyor."
dedi.

Ülkesinin güvenlik garantileri için yabancı askerlerin Ukrayna'da konuşlandırılması gerektiğini ifade eden Zelenski, ABD'yi de burada yer almaya çağırdı.


Zelenski, ABD'nin Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg'un haftaya Ukrayna'yı ziyaret edeceğini hatırlatarak Kellogg'u cephede incelemelerde bulunmaya davet etti.


"Nadir toprak elementleri konusunda anlaşmanın imzalanmasına izin vermedim"


Kendisinin, ABD'nin ısrarlarına rağmen askeri destek karşılığında Ukrayna'nın nadir toprak elementinin yarısını ABD'li şirketlere devretmeyi öngören anlaşma taslağını imzalamayı reddettiğine yönelik basında çıkan iddialara da değinen Zelenski, söz konusu belge üzerinde çalışmaların sürdüğünü aktardı.


  • Anlaşma taslağının, Ukrayna'nın çıkarları doğrultusunda henüz hazır olmadığını kaydeden Zelenski, belgenin ülkesi için güvenlik garantileri da öngörmesi gerektiğini belirterek "Anlaşmayı imzalamayı kabul etmedim çünkü henüz hazır değil." dedi.

"Gerçek barış mümkün"


Öte yandan Zelenski, gece paylaştığı görüntülü mesajında, Ukrayna halkına seslenerek Almanya'daki temaslarını değerlendirdi.


Geçen günlerde önce (ABD Başkanı Donald) Trump ile telefonda görüştüğünü, daha sonda Münih'te ABD'li üst düzey yetkililerle bir araya geldiğini belirten Zelenski,
"Başkan Trump'ın ekibiyle çalışmaya başladık ve başarının mümkün olacağını düşünüyoruz."
ifadesini kullandı.

ABD ve Avrupa'nın katkılarıyla barışın sağlanmasının mümkün olacağını kaydeden Zelenski,
"Gerçek barış mümkün."
değerlendirmesinde bulundu.

Paris'te kritik görüşme


Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ev sahipliğinde bugün Paris'te Avrupalı liderlerin katılacağı güvenlik zirvesi yapılacağını teyit etti.



Başkent Paris'in Avrupalı liderlerinin katılacağı zirveye ev sahipliği yapacağına ilişkin haberlerin dün basına yansımasının ardından Fransa Dışişleri Bakanı Barrot, France Inter radyosunda katıldığı programda bu konuya değindi.


Bakan Barrot,
"Cumhurbaşkanı yarın Avrupa'nın önde gelen ülkelerini Avrupa güvenliğini görüşmek üzere bir araya getirecek."
dedi.

Avrupa genelinde diplomatik temasların arttığına işaret eden Barrot,
"Avrupa'da Kovid (salgını) döneminden beri belki de hiç hissetmediğimiz bir birlik rüzgarı esiyor.
" ifadesini kullandı.

Barrot, Ukrayna'da savaşın sonlanması konusunda ise "sadece Ukraynalıların" bunun kararını verebileceğini ve bu karar alınana kadar Avrupalı devletlerin Ukrayna'nın yanında olmayı sürdüreceğini kaydetti.


Ayrıca Barrot, Ukrayna'da barış müzakerelerinin Avrupalı devletlerin katılımı olmadan yapılamayacağını vurguladı.



Trump: Putin ile yakın zamanda görüşeceğim


ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmesinin "çok yakında" olabileceğini kaydederek Rusya-Ukrayna savaşını durdurmak istediklerini belirtti.


ABD Başkanı Trump, Daytona 500 yarışını izlemek üzere uçağa binişinde basın mensuplarına kısa açıklamalar yaptı.


Rusya-Ukrayna savaşını durdurmak üzere çaba gösterdiğini kaydeden Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin'le ne zaman görüşeceği sorusuna, "Çok yakında olabilir. Yakında olacak." diye yanıt verdi.

Putin'in ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin savaşı sona erdirmek istediğini söyleyen Trump,
"Bence (Putin) savaşı durdurmak istiyor. Bunu görüyorum. Bunu uzun uzun konuştuk."
ifadesini kullandı.

Trump,
"Birlikte hareket ediyoruz. Rusya-Ukrayna arasında bir barış sağlamaya çalışıyoruz ve bunun için sıkı çalışıyoruz. Bu hiç başlamaması gereken bir savaştı."
dedi.

ABD Başkanı Trump, 12 Şubat'ta hem Putin hem de Zelenski ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirmiş ve ABD'li ve Rus heyetlerin Suudi Arabistan'da bir görüşme gerçekleştireceklerini söylemişti.


ABD geri ödeme talep ediyor


ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz, ülkesinin Rusya ile savaşan Ukrayna'ya yaptığı milyarlarca dolar desteğin karşılığında
"geri ödeme"
almayı hak ettiğini belirtti.

Waltz, "Fox News Sunday" programında değerlendirmelerde bulundu.


ABD'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'nın "yükünü" yıllarca çektiğini ifade eden Waltz, ülkesinin Ukrayna'ya yaptığı milyarlarca dolar destek karşılığında "geri ödeme" almayı hak ettiğini söyledi.


Waltz, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin Ukrayna'nın nadir toprak elementinin yarısını ABD'ye devretmesini öngören anlaşmayı kabul etmesinin "çok akıllıca" olacağının altını çizdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın tüm dinamikleri yeniden gözden geçirdiğini vurgulayan Waltz, "Trump ile ortak çalışmaktan daha iyi bir garanti" olamayacağını kaydetti.


Zelenski reddetmişti


ABD medyasına yansıyan haberlere göre, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin, ABD'nin ısrarlarına rağmen askeri destek karşılığında Ukrayna'nın nadir toprak elementinin yarısını ABD'ye devretmeyi öngören anlaşma taslağını imzalamayı reddettiği belirtilmişti.


Trump, 3 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Ukrayna'dan nadir toprak elementleri almak istediklerini ifade etmişti.


  • Ukrayna'daki savaşın sona ermesi gerektiğini belirten Trump, ABD olarak Ukrayna'ya bundan sonra da destek sağlamaya devam etmeleri durumunda bunun karşılığının olması gerektiğini vurgulamıştı.

Zelenski, ülkesindeki maden kaynaklarına "müttefiklerden yatırım çekmeye açık" olduklarını söylemişti.



#Ukrayna
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