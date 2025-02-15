ABD Rusya-Ukrayna müzakerelerinde Avrupa'yı saf dışı bırakacak

, Avrupa'nın Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek için yürütülecek barış müzakerelerine doğrudan katılmayacağını, ancak çıkarlarının göz ardı edilmeyeceğini belirtti.

, Avrupa'nın Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek için yürütülecek barış müzakerelerine doğrudan katılmayacağını, ancak çıkarlarının göz ardı edilmeyeceğini belirtti.

ABD'nin Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg

ABD'nin Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg

, ABD'nin, çok sayıda katılımcının yer aldığı müzakere süreçlerinin sorunlarından kaçınmak istediğini ifade etti.

, ABD'nin, çok sayıda katılımcının yer aldığı müzakere süreçlerinin sorunlarından kaçınmak istediğini ifade etti.

Biz bu yolu izlemeyeceğiz.

Biz bu yolu izlemeyeceğiz.

nin başarısız olmasının nedenlerinden birinin sürece fazla sayıda ülkenin dahil edilmesi olduğunu belirterek, "

nin başarısız olmasının nedenlerinden birinin sürece fazla sayıda ülkenin dahil edilmesi olduğunu belirterek, "

Avrupa'nın, yürütülecek müzakerelerde doğrudan yer almayacağını ifade eden Kellogg, bu süreçte Avrupa ülkelerine danışılacağını ve çıkarlarının dikkate alınacağını söyledi.