ABD Rusya-Ukrayna müzakerelerinde Avrupa'yı saf dışı bırakacak

ABD, Avrupa'yı doğrudan dahil etmeden Rusya-Ukrayna savaşını bitirmenin planlarını yapıyor.
Son dönemde siyaset arenasında yaşanan gelişmelerin ardından Rusya-Ukrayna savaşının sona ereceğine dair güçlü bir zemin oluştu. Savaş sürecinde Batı'nın Ukrayna'ya olan yardımları hala daha sürerken, barış üzerinde ısrarla duran ABD'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada Avrupa'nın barış müzakerelerine doğrudan katılmayacağı ancak çıkarlarının gözetileceği belirtildi. ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna'ya yaptıkları yardıma karşılık ülkenin nadir toprak elementlerini istemişti. Bu talebin ardından Avrupa'nın müzakerelerde saf dışı bırakılması dikkat çekti.
ABD'nin Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg
, Avrupa'nın Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek için yürütülecek barış müzakerelerine doğrudan katılmayacağını, ancak çıkarlarının göz ardı edilmeyeceğini belirtti.
"ABD müzakerenin sorunlarından kaçacak"
"ABD müzakerenin sorunlarından kaçacak"
Almanya
'nın Münih kentinde düzenlenen
61. Münih Güvenlik Konferansı
(MSC 2025) marjında düzenlenen 8. Ukrayna Yemeği etkinliğinde konuşan
Kellogg
, ABD'nin, çok sayıda katılımcının yer aldığı müzakere süreçlerinin sorunlarından kaçınmak istediğini ifade etti.
Kellogg, önceki
Ukrayna-Rusya barış görüşmeleri
nin başarısız olmasının nedenlerinden birinin sürece fazla sayıda ülkenin dahil edilmesi olduğunu belirterek, "
Biz bu yolu izlemeyeceğiz.
" dedi.
"Avrupa müzakerelerde doğrudan yer almayacak"
"Avrupa müzakerelerde doğrudan yer almayacak"
Avrupa'nın, yürütülecek müzakerelerde doğrudan yer almayacağını ifade eden Kellogg, bu süreçte Avrupa ülkelerine danışılacağını ve çıkarlarının dikkate alınacağını söyledi.
Kellogg ayrıca, barış planının "gelecek günler ya da haftalar içinde" şekilleneceğini dile getirdi.
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