Münih Güvenlik Konferansı’nda Türkiye’nin Ukrayna Politikaları vurgulandı

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı, Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, 61'incisi düzenlenen ve transatlantik dünyanın önde gelen dış politika ve güvenlik uzmanlarını bir araya getiren Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı’na katıldı.





MÜZAKERELERE DEVAM EDİLECEK

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı, Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, Türkiye’nin Ukrayna’daki savaşta ilk günden beri Rusya'nın masada olmadan yapılacak bir müzakerenin bir sonuç elde edemeyeceği savunduğunu hatırlatarak, “Şu anda Türkiye'nin tezlerinin ne kadar doğru olduğu tekrar ortaya konmuş oldu. Bu noktada biz de çabalarımıza, müzakerelerimize, çalışmalarımıza devam edeceğiz” şeklimde konuştu.





MÜDAHALE VE DESTEKLER GÜNDEMDE

Ukrayna'da devam eden savaşın, Orta Doğu’daki durumun ve İsrail-Filistin arasındaki ateşkesin devam edip etmeyeceğinin konferansta masaya yatırıldığını anlatan Kılıç, konferansta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan bölgesel ve küresel sorunların çözümünde müdahalesi ve desteğinden bahsedildiğini bildirdi.





HEM ÜST HEM YAN GÖRÜŞMELER OLUYOR

Kılıç konferansta, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’in ileriki günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geleceğini açıkladığını hatırlatarak, “Burada konuşulan konulardan birisi de oydu. Dolayısıyla çok hızlı bir dönemden geçiyoruz. Burada hem üst makamlar olarak görüşmeler oluyor ve hem de yan görüşmeler gerçekleştiriliyor. Bir takım kulis istişareleri, görüşmeleri ve birçok tabi yıl içerisinde telefonda görüştüğünüz, sürekli temas halinde olduğunuz ama yüz yüze görüşmeler yapamadığınız müttefiklerinizle, dostlarınızla, arkadaşlarınızla görüşme imkanı oluyor” diye konuştu.





YOĞUN BİR DİNAMİK MÜZAKERE SÜRECİ

ABD’de Donald Trump yönetiminin Avrupa olmadan Ukrayna’da barış için Rusya ile müzakereler yürütmesi konusunda ise Kılıç, “Artık bugünlerde çok hızlı gelişen bir takım fikirlerin, düşüncelerin ortaya konduğu ama sonra onların üzerinde müzakere yapıldığı bir zamandan geçiyoruz, bir ortamdan geçiyoruz. Aslında konunun pek de öyle olmadığı ama Avrupa'nın daha fazla sorumluluk alması gerektiğinin düşünüldü. Zaten bunun da yapılması taraflarca da dile getirildi. Yoğun bir dinamik müzakere süreci ve diplomasi sürecinden geçiyoruz” dedi.



