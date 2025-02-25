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Bitcoin'de Trump etkisi: Kripto paralar resmen çakıldı

Bitcoin'de Trump etkisi: Kripto paralar resmen çakıldı

11:5625/02/2025, Salı
AA
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Kripto paralarda sert düşüş
Kripto paralarda sert düşüş

Bitcoin'in fiyatı, ABD yönetiminin izlediği ticaret politikasının yarattığı küresel belirsizlikler nedeniyle yüzde 6'dan fazla düşerek, 90 bin doların altına geriledi.

Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri 24 saatte yaklaşık yüzde 7,51 azalarak, 2 trilyon 910 milyar dolara geriledi.


En büyük kripto para birimi olan Bitcoin, son 24 saatte satış baskısıyla yüzde 6,08 düşerek, TSİ 11.20 itibarıyla 89 bin 929 dolara indi. Bitcoin'in haftalık değer kaybı ise yüzde 5,64 düzeyinde oldu.


Piyasa değeri bakımından 2'inci sırada yer alan Ethereum'un fiyatı da yaklaşık yüzde 10,98 değer kaybederek, 2 bin 408 dolara geriledi.


Trump etkisiyle satış baskısı oluştu


Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın uygulayacağı politikalara yönelik enflasyonist endişelerin ve ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyonla mücadeleyi beklenenden daha uzun sürede tamamlayabileceği beklentisinin kripto paralar gibi riskli varlıklarda satış baskısı oluşturduğunu belirtiyor.


Kripto para borsası Bybit'teki bir Ethereum soğuk cüzdan kontrolünün ele geçirilmesi ve yaklaşık 1,5 milyar dolar değerindeki varlıkların bilinmeyen bir adrese aktarılmasının da piyasada endişe yarattığına işaret ediliyor.




#ABD
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#kripto para

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