Bir günde iki cephe açtı: Trump Avrupa, Kanada ve Çin’i hedef aldı

Ülkesinin en büyük üç ticaret ortağına yönelik yeni gümrük vergileri duyurarak ticaret savaşlarının fitilini ateşleyen ABD Başkanı Donald Trump, Kiev’e silah yardımını durdurarak Avrupa’ya da meydan okudu. Trump, Kanada ve Meksika'dan ithal edilen ürünlere yönelik yüzde 25 gümrük vergisinin yarın başlayacağını bildirdi, Çin'e yönelik tarife oranını yüzde 20'ye çıkardı. Kanada ABD'ye vergi misillemesi ile cevap verirken, Çin ABD'den tavuk, buğday, mısır ve pamuk ithalatına %15 gümrük vergisi uygulayacağını açıkladı. Avrupa’nın Rusya’ya karşı uç beyi konumundaki Ukrayna’ya silah tedarikini keseceğini duyuran Trump, kıta ülkelerine de adeta meydan okudu. Rus saldırganlığının kendilerine sıçraması endişesiyle Kiev’i destekleyen kıta aktörleri, Trump’ın kararına tepki gösterdi.

ÇİN’E İKİ KAT TARİFE

Donald Trump, geçen ay imzaladığı, ABD'ye gelen fentanil nedeniyle Çin'den ithalata yüzde 10 tarife getiren kararnamede değişiklik yaparak oranı yüzde 20'ye çıkardı. Kararnamede, Çin'in ABD'ye fentanil de dahil olmak üzere sentetik opioidlerin akışını engellemek için harekete geçmemesinin, ABD'nin ulusal güvenliğine, dış politikasına ve ekonomisine yönelik tehdit oluşturduğunu belirten Trump, Çin'in bu krizi hafifletmek için yeterli adımları atmadığını öne sürdü. Çin de Trump’ın kararına misilleme olarak, tavuk, domuz eti, soya ve sığır eti gibi önemli ABD tarım ürünlerinin ithalatına yüzde 15'e varan ek gümrük vergileri uygulayacağının ve ABD şirketleriyle ticareti daha da kısıtlayacağının işaretini verdi. ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick ise Kanada ve Meksika'nın fentanil akışını durdurmaları halinde tarifelerin kaldırılabileceğini belirterek, "Bu bir ticaret savaşı değil, uyuşturucu savaşı" dedi.

KANADA VE MEKSİKA’YA YÜZDE 25 VERGİ

Trump, Kanada ve Meksika'dan ithalata yüzde 25 gümrük vergisinin yürürlüğe girdiğini duyurdu. Otomobil şirketleri ve diğer firmaların yapmaları gereken şeyin fabrikalarını ABD'de inşa etmek olduğunu belirten Trump, bu durumda gümrük vergisi uygulanmayacağını vurguladı. Kanada Başbakanı Justin Trudeau da Kanada'nın bugünden itibaren ABD'den ithal edilen ürünlere yüzde 25 gümrük vergisi uygulayacağını duyurdu.

TRUMP’TAN “BARIŞ İÇİN” VURGUSU

Oval Ofis krizi sonrası Volodimir Zelenski liderliğindeki Ukrayna’nın barışa hazır olmadığını iddia eden Trump yönetimi, bu ülkeye yaptığı askeri yardımları geçici olarak askıya aldığını açıkladı. CNN'e açıklama yapan bir Beyaz Saray yetkilisi, "Başkan barışa odaklandığını açıkça ifade etmişti. Ortaklarımızın da bu hedefe bağlı olduklarını görmek istiyoruz. Çözüme katkı sağladığından emin olmak için yardımlarımızı durduruyoruz" ifadesini kullandı.

AVRUPA TEPKİ GÖSTERDİ

Trump’ın Avrupa’ya rest çekercesine aldığı karar kıta genelinde tepkiyle karşılandı. Fransa’nın AB İşlerinden Sorumlu Bakanı Benjamin Haddad, “Temel olarak, barış istiyorsanız, Ukrayna’ya silahları askıya alma kararı barışı güçlendiriyor mu, yoksa daha uzak mı? Barışı daha uzak hale getiriyor, çünkü sadece Rusya’nın elini güçlendiriyor" dedi. İngiltere’nin barışı desteklemek için çalışmaya devam edeceğini duyururken, Polonya Savunma Bakan Yardımcısı Cezary Tomczyk, ABD'nin Ukrayna için askeri yardımını duraklatmanın "kötü haber" olduğunu söyledi.

PEKİN'DEN 'KÜRESELLEŞME' VURGUSU

Çin Ulusal Halk Kongresi (ÇUHK) Sözcüsü Lou Çincien, "çok taraflı ticaret sistemini korumak" için dünya ülkeleriyle işbirliğine hazır olduğu mesajını verdi. Lou, "Çin, zor kazanılmış çok taraflı ticaret sistemini birlikte korumak, tek taraflılığa ve korumacılığa karşı çıkarak eşit ve kapsayıcı bir ekonomik küreselleşmeyi teşvik etmek için dünya ülkeleriyle birlikte çalışmaya hazır" ifadelerini kullandı.

RUSYA KARARDAN MEMNUN

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise ABD'nin bugüne kadar Ukrayna'daki savaşın en büyük destekçisi olduğunu belirterek, "ABD, Ukrayna'ya silah sevkiyatını durdurursa, barışa en büyük katkıyı sağlamış olacak" dedi. Peskov, bazı Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya desteğini sürdüreceği yönünde açıklamalar yaptığını anımsatarak, "Şimdiye kadar savaşın en büyük destekçisi ABD idi. ABD, Ukrayna'ya silah sevkiyatını durdurursa, barışa en büyük katkıyı sağlamış olacak" değerlendirmesinde bulundu.







