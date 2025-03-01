Avrupalı liderler Beyaz Saray'daki Trump-Zelenskiy tartışmasına katıldı: Trump ve Vance utanç verici gösteri sergiledi

"Ukrayna bize güvenebilir. Üç yıldır özgürlüğü için bu kadar çok mücadele eden bir ülkenin her zaman yanınızda olacağız. Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğü ihlal edildi. Adil, kapsamlı ve kalıcı bir barış için Belçika ve AB'nin tarihin doğru tarafında yer alacak"