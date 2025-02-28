Beyaz Saray'dan kovulan Zelenski Trump ile Vance'yi tiye aldı: Teşekkürler Amerika

Beyaz Saray'da, 'Teşekkür etmeyi bilmediği' için azarlanan Zelenski, bu paylaşımı yaptı.
ABD Başkanı Trump ve Başkan yardımcısı JD Vance, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'yi kameraların önünde azarladı. Zelenski'nin Beyaz Saray'dan kovulmasına kadar giden kriz sırasında Vance, "Bize bir kere bile teşekkür etmedin." ifadelerini kullanmıştı. Zelenski, bu sözleri tiye alan bir X paylaşımı yaptı.
ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’yi Beyaz Saray’da ağırladı. Ancak toplantı, taraflar arasındaki sert ifadeler nedeniyle beklenenden daha gergin geçti.
Trump, Ukrayna’nın Rusya ile barış sürecinde bazı tavizler vermesi gerektiğini belirterek,
“Savaşa geri dönmeyeceksin. Bugün mineraller anlaşmasını imzalıyoruz. Çok adil bir anlaşma yaptık.”
ifadelerini kullandı.
Zelenski’nin bu sözlere sert bir yanıt vermesi üzerine, Beyaz Saray’da planlanan toplantının ABD tarafından iptal edildiği bildirildi.
Trump, gelişmelerin ardından,
“Zelenski’nin barışa hazır olmadığını düşünüyorum. Oval Ofis’e saygısızlık etti. Barış için hazır olduğunda geri dönebilir.”
açıklamasını yaptı.
Zelenski Trump ile Vance'yi tiye aldı: Teşekkürler Amerika
Zelenski Trump ile Vance'yi tiye aldı: Teşekkürler Amerika
Zelenski'nin Beyaz Saray'dan kovulmasına kadar giden kriz sırasında Vance, "Bize bir kere bile teşekkür etmedin." ifadelerini kullanmıştı.
Zelenski, bu sözleri tiye alan bir X paylaşımı yaptı.
Trump, Kongre ve Amerikan halkına ayrı ayrı teşekkür eden Zelenski,
"Teşekkürler Amerika, desteğiniz için teşekkür ederim, bu ziyaret için teşekkür ederim. Teşekkürler Trump, Kongre ve Amerikan halkı. Ukrayna adil ve kalıcı bir barışa ihtiyaç duyuyor ve biz tam olarak bunun için çalışıyoruz."
dedi.
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