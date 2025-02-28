Rusya'dan Zelenski-Trump kavgasına ilk yorum: Efendilerinden tokadı yedi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, resmi ziyarette bulunduğu ABD'de ummadığı bir tavırla karşılandı. ABD Başkanı Trump ve yardımcısı Vance, kameralar önünde Zelenski'yi bir haşlayıp, Beyaz Saray'dan kovdu. Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev, "Ve nankör domuz, efendilerinden hak ettiği tokadı yedi." ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'yi Beyaz Saray'da ağırladı.
Gergin geçen görüşmelerde Trump, Zelenski'yi hedef alıp, "Ukrayna'nın Rusya ile ateşkes konusunda tavizler vermesi gerekecek. Savaşa geri dönmeyeceksin. Bugün mineraller anlaşmasını imzalayacağız. Çok adil bir anlaşmamız var." ifadelerini kullandı.
Zelenski de sert bir yanıt verince, Beyaz Saray'da yapılması gereken toplantı ABD tarafından iptal edildi.
Trump, "Zelenski'nin barışa hazır olmadığını tespit ettim. ABD'nin değerli Oval Ofisi'ne saygısızlık etti. Barış için hazır olduğunda geri gelebilir." diye konuştu.