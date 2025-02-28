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Rusya'dan Zelenski-Trump kavgasına ilk yorum: Efendilerinden tokadı yedi

Rusya'dan Zelenski-Trump kavgasına ilk yorum: Efendilerinden tokadı yedi

22:1528/02/2025, Cuma
G: 28/02/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, Zelenski ile Trump kavgasını değerlendirdi.
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, Zelenski ile Trump kavgasını değerlendirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, resmi ziyarette bulunduğu ABD'de ummadığı bir tavırla karşılandı. ABD Başkanı Trump ve yardımcısı Vance, kameralar önünde Zelenski'yi bir haşlayıp, Beyaz Saray'dan kovdu. Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev, "Ve nankör domuz, efendilerinden hak ettiği tokadı yedi." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'yi Beyaz Saray'da ağırladı.

Gergin geçen görüşmelerde Trump, Zelenski'yi hedef alıp, "Ukrayna'nın Rusya ile ateşkes konusunda tavizler vermesi gerekecek. Savaşa geri dönmeyeceksin. Bugün mineraller anlaşmasını imzalayacağız. Çok adil bir anlaşmamız var." ifadelerini kullandı.

Zelenski de sert bir yanıt verince, Beyaz Saray'da yapılması gereken toplantı ABD tarafından iptal edildi.

Trump, "Zelenski'nin barışa hazır olmadığını tespit ettim. ABD'nin değerli Oval Ofisi'ne saygısızlık etti. Barış için hazır olduğunda geri gelebilir." diye konuştu.

Rusya'dan Zelenski-Trump kavgasına ilk yorum

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, yaşananlara ilişkin yaptığı açıklamada,
"Ve nankör domuz, efendilerinden hak ettiği tokadı yedi."
ifadelerini kullandı.
"Oval Ofis'te acımasız bir azarlama." diyen Medvedev,
"Trump ilk kez gerçeği kokain palyaçosunun yüzüne söyledi: Kiev rejimi Üçüncü Dünya Savaşı'yla oynuyor. Bu iyi, ancak yeterli değil; Nazi savaş makinesine askeri yardımı durdurmalıyız"
dedi.



#ABD
#Rusya
#Dmitri Medvedev
#Volodimir Zelenski
#Donald Trump

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