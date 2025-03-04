Trump yönetimi üstünü çizdi: Zelenskisiz Ukrayna istiyor

ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski arasında yaşanan sert tartışmanın ardından Beyaz Saray, Kiev'e yeni lider arayışına başladı. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz ve ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, Zelenski’nin varlığının barışa engel olduğunu kaydeden açıklamalarda bulundu. Zelenski’nin savaşı bitirmek için yeterli olmadığını kaydeden ABD yetkilileri, “Washington’ın Ukrayna liderinin üzerini çizdiğini” işaret eden demeçler verdi. Trump yönetimi, Ukrayna’ya askeri yardımı kesmeyi görüşürken, ABD’nin Zelenski’yi baskı altına almak için tüm seçenekleri değerlendirdiği belirtiliyor.

TRUMP’A SAYGISIZLIK YAPTI

CNN'in "State of the Union" programına konuk olan Waltz, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Zelenski ile Beyaz Saray'daki görüşmesi ve savaşla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Waltz, "Bize göre, Zelenski'nin bu savaşa son vermek için müzakereye ve iyi niyetle hareket etmeye hazır olduğu net değildi" dedi. Görüşme günü Ukrayna'yla nadir toprak elementleri anlaşmasını imzalamaya hazır olduklarını belirten Waltz, Zelenski'nin vücut dilini saygısızca bulduklarını ifade etti.

KOLTUĞU İÇİN SAVAŞI UZATIYOR

Waltz, İkinci Dünya Savaşı döneminde seçim düzenlemeyen eski İngiltere Başbakanı Winston Churchill'e benzettiği Zelenski'nin savaşı sona erdirmeye hazır olmadığını savundu. "Başkan Trump'ın Zelenski'nin istifa etmesini mi istediğini ima ediyorsunuz?" sorusu üzerine Waltz, "Bizimle ve nihayetinde Ruslarla baş edebilecek ve savaşı bitirecek bir lidere ihtiyacımız var. Eğer Başkan Zelenski'nin kişisel ya da politik motivasyonlarının, kendi ülkesindeki çatışmayı sona erdirme amacından sapmış olduğu ortaya çıkarsa o zaman gerçekten ciddi bir sorunumuz olur" dedi.

YA AKLINI BAŞINA AL YA DA GİT

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson ise Zelenski'nin "aklını başına toplaması" ve "minnettarlıkla" masaya dönmesi ya da başka birisinin ülkeye liderlik etmesinin gerektiğini belirtti. NBC News'e verdiği mülakatta Johnson, Ukrayna liderinin ABD'nin onlara sağladığı yardım için minnettarlığını ifade etmek yerine ev sahibini azarladığını ve sözünü kestiğini dile getirdi. Johnson ayrıca, Trump'ın Rusya ile Ukrayna'yı barış noktasında bir araya getirmeye çalıştığını kaydetti.

WASHINGTON’IN MUHATABI DEĞİŞMELİ

ABD'nin Cumhuriyetçi senatörü Lindsey Graham ise, ABD ve Ukrayna arasındaki mineral anlaşmasının imzalanması için Zelenski'nin istifa edip Washington'a başkasının gelmesi gerektiğini ya da Zelenski'nin tavrını değiştirmesinin şart olduğunu vurguladı. Graham, Zelenski ziyareti sonrası, “Zelenski’nin, Ukrayna’yı hedeflerine ulaştırabileceğinden emin değilim. Ya büyük bir değişim yapmalı ya da Ukrayna’nın yeni bir lidere ihtiyacı var” demişti.

ASKERİ YARDIMLARI KESMEYİ DÜŞÜNÜYOR

Diğer yandan Trump, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Savunma Bakanı Pete Hegseth dahil olmak üzere ulusal güvenlik ekibiyle bir araya gelerek Kiev’e askeri yardımı kesmeyi görüşecek. New York Times’a konuşan bir Trump yönetimi yetkilisi, alınacak kararların önceki ABD Başkanı Joe Biden yönetimi tarafından onaylanan ve ödemesi yapılan mühimmat ve teçhizat tedariki de dahil olmak üzere Amerika’nın Ukrayna’ya yaptığı askeri yardımı askıya almayı veya iptal etmeyi içerebileceğini belirtti.

Sana daha fazla tahammül etmeyeceğiz

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin "Rusya ile savaşın sonu yakın değil" yönündeki açıklamasına tepki gösterdi. ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'ye yüklendi. Trump, Associated Press (AP) haber ajansında yer alan ve Zelenskiy'nin "Rusya-Ukrayna savaşının bitmesi yakın değil" yönündeki sözlerini alıntılayarak, "Bu, Zelenski tarafından yapılabilecek en kötü açıklama" yorumunu yaptı. ABD Ukrayna'ya destek verdiği sürece Zelenski'nin savaşı sürdürme niyetinde olduğunu savunan Trump, Zelenski'nin "barışa hazır olmadığını" düşündüğünü vurguladı. Trump, "ABD buna daha fazla tahammül etmeyecektir. Muhtemelen Rusya'ya karşı güç gösterisi için yapılmış pek de iyi bir açıklama değil" değerlendirmesini yaptı.







