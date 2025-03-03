Trump'tan dikkat çeken Ukrayna paylaşımı: Yarın büyük bir gece olacak

Geçtiğimiz gün Beyaz Saray'da yaşanan tartışmanın yankıları devam ederken ABD Başkanı Donald Trump dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Truth hesabından yaptığı paylaşımında kendisinin 'Ukrayna’nın topraklarından hiçbirini Putin’in Rusya’sına vermeyen tek Başkan' olduğunu belirten Trump, "Yarın büyük bir gece olacak. Her şeyi olduğu gibi anlatacağım." ifadelerini kullandı.
"Ukrayna'nın toprağını Rusya'ya vermeyen tek Başkan benim"
ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile gerçekleştirdiği gergin görüşmenin ardından dikkat çekmeye devam ediyor. Truth Social hesabından paylaşım yapan Trump, "Ukrayna’nın topraklarından hiçbirini Putin’in Rusya’sına vermeyen tek Başkan, Donald J. Trump’tır. Zayıf ve etkisiz Demokratlar eleştirdiğinde ve Sahte Haberler onların söylediklerini memnuniyetle yayımladığında bunu hatırlayın!" dedi.
"Yarın büyük bir gece olacak"
Trump ikinci paylaşımında ise, "Yarın büyük bir gece olacak. Her şeyi olduğu gibi anlatacağım" diyerek dikkat çekti.