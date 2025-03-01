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Zelenski'nin ABD'de gördüğü muameleye Ukrayna'dan Ankara'daki kare ile cevap

Zelenski'nin ABD'de gördüğü muameleye Ukrayna'dan Ankara'daki kare ile cevap

01:011/03/2025, Cumartesi
G: 1/03/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Zelenski'nin Beyaz Saray'dan kovulması tepki çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi törenle karşıladığı Ukrayna liderine şemsiye tutmuştu.
Zelenski'nin Beyaz Saray'dan kovulması tepki çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi törenle karşıladığı Ukrayna liderine şemsiye tutmuştu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ABD Başkanı Donald Trump tarafından dünyanın gözü önünde Beyaz Saray'dan kovuldu. Trump'ın sergilediği bu tutumla ABD'nin üstenciliği bir kez daha gözler önüne serildi. Zelenski'ye gösterilen bu tavır Ukrayna Devlet Başkanı'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Beştepe'de karşılanışını ve dünyaya verdikleri pozu akıllara getirerek, "Misafir böyle ağırlanır" dedirtti. Öte yandan yaşanan bu olayın ardından Ukrayna'nın Türkiye Büyükelçiliği de 18 Şubat'taki ziyarette çekilen o fotoğrafı paylaşarak dünyaya mesaj verdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski
,
değerli mineral anlaşması
nı imzalamak üzere
ABD
'ye resmi ziyaret gerçekleştirdi.
Zelenski, kendisini
Beyaz Saray
'da karşılayan ABD Başkanı Donald Trump ile basın mensuplarına demeç vermek için Oval Ofis'te kameralar karşısına geçti.
Ancak bu esnada
ABD Başkan Yardımcısı James David Vance
'in Zelenski'ye yönelik sözleri sonrası ortalık karıştı.

Zelenski, Beyaz Saray'dan ayrıldı

Araya giren ABD Başkanı Donald Trump, yardımcısı Vance'in yanında durarak Zelenski'ye çeşitli ithamlarda bulundu.

Trump'ın "
Putin'le anlaştık, savaşı bitireceğiz
" sözleri sonrası ofisteki Ukraynalı delegelerin ağladığı görüldü.

İki lider arasındaki toplantı da iptal edildi ve Zelenski, Beyaz Saray'dan ayrıldı.

Trump tarafından dünyanın gözü önünde azarlanan Zelenski'ye dünya liderlerinden destek mesajları yağdı.

"Misafir böyle ağırlanır"

Kameralar karşısında yaşanan kavganın ardından 18 Şubat'ta Zelenski'nin Türkiye ziyareti akıllara geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, resmi törenle karşıladığı Zelenski'ye şemsiye tutmuş; görüşmelerde de samimi ve düzeyli görüntüler ortaya çıktı.

Erdoğan'ın şemsiye tuttuğu kare ise "Misafir böyle ağırlanır" dedirtti.

Ukrayna Büyükelçiliğinden dikkat çeken paylaşım

Öte yandan bu kare Ukrayna'nın Türkiye Büyükelçiliği'nin resmi X hesabından da paylaşıldı.


Zelenski'ye destek mesajları

Birçok ülkeden Zelenski'ye gönderilen destek mesajları ise şöyle:

İspanya

Beyaz Saray'da Zelenski'nin "azarlanmasına" tepki gösteren İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, X'teki paylaşımında İspanyolca, İngilizce ve Ukraynaca "Ukrayna, İspanya sizinle birlikte" ifadelerini kullandı.

Fransa

İki gün önce Trump ile Beyaz Saray'da bir araya gelen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise resmi temaslar için bulunduğu Portekiz'de yaptığı açıklamada "Yardım edenlere teşekkür edilmeli ve başından beri savaşanlara saygı duyulmalı" ifadelerini kullandı.

Rusya

Rusya'nın eski Devlet Başkanı ve Rusya Ulusal Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev ise Zelenski'ye ilişkin X'teki paylaşımında "Küstah domuz sonunda Oval Ofis'te hak ettiği azarı yedi. Ve Donald Trump Haklı: Kiev rejimi Üçüncü Dünya Savaşı ile kumar oynuyor" dedi.

Almanya

Almanya'da geçen haftaki seçimde birinci olan merkez sağ Hristiyan Demokrat Parti'nin (CDU) milletvekili Johann Wadephul da X'te "Beyaz Saray'dan gelen görüntüler şok edici. Nasıl olur da işgal edilmiş bir ülkenin başkanını böyle arkadan vurursunuz? Özgür Avrupa Ukrayna'yı satmayacak" ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, X'teki paylaşımında "Onurunuz, Ukraynalı halkın cesaretini onurlandırıyor. Güçlü olun, cesur olun, korkusuz olun. Asla yalnız değilsiniz, sevgili Başkan Zelenski. Adil ve kalıcı bir barış için sizinle çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.



#Volodimir Zelenski
#Donald Trump
#Oval Ofis

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