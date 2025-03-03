Trump: Zelenski'ye tahammül etmeyeceğiz

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin barış istemediğini belirtip, "ABD buna daha fazla tahammül edemeyecek" dedi.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin geçtiğimiz hafta cuma günü yaptığı ABD ziyareti olaylı geçmişti.
Oval Ofis'te basın mensuplarına açık toplantıda, ABD Başkan Yardımcısı James David Vance'in Zelenski'ye yönelik sözleri sonrası ortalık karışmıştı.
Araya giren ABD Başkanı Donald Trump, yardımcısı Vance'in yanında durarak Zelenski'ye çeşitli ithamlarda bulunmuştu.
Trump'ın "Putin'le anlaştık, savaşı bitireceğiz" sözleri sonrası ofisteki Ukraynalı delegelerin ağladığı görülmüştü.
İki lider arasındaki toplantı iptal edilmiş ve Zelenski, tabiri caizse Beyaz Saray'dan kovulmuştu.
Sert açıklamalar sürüyor
Trump, Ukrayna Devlet Başkanı'nı hedef alan açıklamalarına bir yenisini ekledi.
Trump, "Muhtemelen Rusya'ya karşı güç gösterisi için yapılmış pek de iyi bir açıklama değil." değerlendirmesini yaptı.
"Olanı olduğu gibi söyleyeceğim"
ABD Başkanı, ayrıca "Yarın gece büyük olacak. Olanı olduğu gibi söyleyeceğim" açıklamasında da bulunmuştu.