Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Amerika
Trump: Zelenski'ye tahammül etmeyeceğiz

Trump: Zelenski'ye tahammül etmeyeceğiz

19:543/03/2025, Pazartesi
G: 3/03/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Zelenski ile Trump, birkaç gün önce kameralar karşısında hararetli şekilde tartışmıştı.
Zelenski ile Trump, birkaç gün önce kameralar karşısında hararetli şekilde tartışmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin barış istemediğini belirtip, "ABD buna daha fazla tahammül edemeyecek" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin geçtiğimiz hafta cuma günü yaptığı ABD ziyareti olaylı geçmişti.

Oval Ofis'te basın mensuplarına açık toplantıda, ABD Başkan Yardımcısı James David Vance'in Zelenski'ye yönelik sözleri sonrası ortalık karışmıştı.

Araya giren ABD Başkanı Donald Trump, yardımcısı Vance'in yanında durarak Zelenski'ye çeşitli ithamlarda bulunmuştu.

Trump'ın "Putin'le anlaştık, savaşı bitireceğiz" sözleri sonrası ofisteki Ukraynalı delegelerin ağladığı görülmüştü.

İki lider arasındaki toplantı iptal edilmiş ve Zelenski, tabiri caizse Beyaz Saray'dan kovulmuştu.

Sert açıklamalar sürüyor

Trump, Ukrayna Devlet Başkanı'nı hedef alan açıklamalarına bir yenisini ekledi.

"Bu adam barış istemiyor"
diyen Trump,
"ABD buna daha fazla tahammül edemeyecek"
diye konuştu.

Trump, "Muhtemelen Rusya'ya karşı güç gösterisi için yapılmış pek de iyi bir açıklama değil." değerlendirmesini yaptı.

"Olanı olduğu gibi söyleyeceğim"

ABD Başkanı, ayrıca "Yarın gece büyük olacak. Olanı olduğu gibi söyleyeceğim" açıklamasında da bulunmuştu.



#ABD
#Ukrayna
#Donald Trump
#Volodimir Zelenski

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Enflasyon verileri açıklandı: İşte fiyatı en fazla artan ve azalan ürünler