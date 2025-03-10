ABD-İran arasında nükleer mektup krizi: Zorbaların taktiği

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran dini lideri Ali Hamaney'e nükleer müzakerelere dönme konusunda üstü kapalı tehdit barındıran bir mektup gönderdiğini belirtmesi iki ülke arasında krize neden oldu. Tahran, mektubun ellerine ulşamadığını belirtse de Trump'ın açıklamalarına en üst düzeyde rest çekti. İran dini lideri Ali Hamaney, ABD'nin müzakere talebiyle, sorunları çözmek değil, kendi taleplerini dayatmak ve tahakküm kurmak istediğini ifade ederek, İran'ın bu talepleri kesinlikle kabul etmeyeceğini söyledi. ABD'nin taleplerini zorbalık olarak niteleyen Hamaney, amacın müzakere değil tahakküm olduğunu savundu.

ÇÖZMEK DEĞİL TAHAKKÜM KURMAK

Tahran'da eski ve yeni üst düzey sivil ve askeri yetkililerin katıldığı iftar programında konuşan Hamaney, "Bazı zorba hükümetlerin müzakere ısrarı meseleyi çözmek için değil, tahakküm kurmak içindir. 'Karşı tarafa müzakere adıyla taleplerimizi dayatalım, kabul ederlerse iyi fakat kabul etmezlerse müzakere masasından uzaklaştılar deriz' diyorlar" sözleriyle Trump'ın mektubunu hedef aldı.

KESİNLİKLE KABUL EDİLMEYECEK

Washington'ın müzakere ile yeni taleplerini dayatmak istediğini söyleyen Hamaney, "Mesele yalnızca nükleer değil, onlar ülkenin savunma ve uluslararası kapasitesiyle ilgili yeni talepler gündeme getiriyorlar. Bu yeni talepler kesinlikle İran tarafından kabul edilmeyecektir. Halk üzerinde baskı kurabilmek için müzakereden söz ediyorlar. Bu müzakere değil, tahakkümdür" değerlendirmesinde bulundu.

UTANMAZLIĞIN SINIRI VAR

Nükleer anlaşmanın Avrupalı tarafları Almanya, Fransa ve İngiltere'nin nükleer meseleyle ilgili ülkesi aleyhindeki açıklamalarına da işaret eden Hamaney, "İran'ın anlaşmadaki yükümlülüklerini yerine getirmediğini söylüyorlar. Peki siz taahhütlerinizi yerine getirdiniz mi? Başından beri yerine getirmediniz. ABD ayrıldıktan sonra bir şekilde telafi edeceğinize söz verdiniz fakat sözünüzü tutmadınız" diye konuştu. "Utanmazlığın bir sınırı var" diyen Hamaney, "Hükümet bir yıl sabretti, sonra Meclis bir yasa çıkardı. Başka çare kalmamıştı. Şimdi de aynı zorbalığa karşı başka

bir yol yok" dedi.

SİLAHSIZLANDIRMAK İÇİN ALDATMACA

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf da, İran Meclisi'nin açık oturumunda ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran ile müzakere çağrısını hedef aldı. Trump'ın, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'e hitaben yazdığını söylediği ancak İran'a henüz ulaşmayan mektuba ilişkin, "ABD'den herhangi bir mektup beklemiyoruz ve yaptırımların kaldırılmasının İran'ın güçlendirilmesi ve yaptırımların etkisiz hale getirilmesiyle mümkün olduğuna inanıyoruz" dedi. Kalibaf, Trump'ın İran ile müzakere planı hakkında ise "ABD Başkanı'nın diğer ülkelere karşı davranışları, bu açıklamaların da İran'ı silahsızlandırma amacıyla yapılmış bir aldatmacadan ibaret olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı. Öte yandan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı da, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) toplantısı için bulunduğu Cidde'de verdiği bir röportajında, "ABD'nin azami baskı politikası ve tehditleri devam ettiği sürece biz, ABD ile doğrudan müzakerelere girmeyeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

BEYAZ SARAY'DAN YANIT

Beyaz Saray, İran'ın, Başkan Donald Trump'ın nükleer anlaşma için müzakere çağrısını reddetmesine yanıt olarak, Trump'ın Tahran'la ya askeri yolla ya bir anlaşma yapılarak başa çıkılabileceği yönündeki iddiasını yineledi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü Brian Hughes, konuya ilişkin açıklamasında "İran Rejimi'nin halkını ve çıkarlarını

terörün önünde tutmasını umuyoruz" dedi.

TRUMP FOX'TA AÇIKLAMIŞTI

Fox Business Network'e röportaj veren Trump, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'e bir mektup gönderdiğini açıklamıştı. Trump, "Onlara, 'Umarım müzakere edersiniz çünkü askeri olarak girmemiz gerekirse bu korkunç bir şey olacak' diyen bir mektup yazdım" demişti. İran'ın New York'taki Birlemiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği, ABD Başkanı Trump'ın, Hamaney'e mektup gönderdiğine ilişkin açıklamasına dair soruyu, "Şu ana kadar böyle bir mektup almadık" diyerek yanıtlamıştı. Daha sonra ülke medyasına demeç veren bir Amerikalı yetkili, "Trump mektubu yazdı ancak henüz göndermedi" demişti.

ÜÇLÜ TATBİKAT

Çin, İran ve Rusya’nın ortak deniz tatbikatı düzenleyeceği bildirildi. Çin, İran ve Rusya donanmaları, bu ayın ortalarında ‘Güvenlik Kuşağı 2025’ adlı bir ortak tatbikat gerçekleştirecek. İran’ın Çabahar Limanı yakınlarında gerçekleştirilecek tatbikat, deniz hedeflerinin vurulması, geçici denetim ile tutuklama, hasar kontrolü ve ortak arama-kurtarma çalışmaları gibi aktiviteleri içerecek. Geçen hafta İsrail ve ABD hava kuvvetleri Akdeniz üzerinde ortak tatbikat gerçekleştirmiş ve senaryonun İran'ın tesislerini hedef alan bir saldırı olduğu belirtilmişti.







