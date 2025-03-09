Amaçları Suriye'nin güvenliği değil: ABD ile Rusya'dan BMGK çağrısı

ABD ile Rusya, Suriye'de şiddetin tırmanması üzerine BM Güvenlik Konseyi'ni pazartesi toplantıya çağırdı. Toplantının yarın basına kapalı şekilde gerçekleştirilmesi bekleniyor.
ABD ve Rusya, Suriye'deki çatışmalar nedeniyle Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırdı.
ABD ve Rusya, Suriye'de artan şiddet olayları nedeniyle Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırdı. Diplomatik kaynaklar, toplantının yarın basına kapalı şekilde gerçekleştirilmesinin beklendiğini ifade etti. Toplantıda, çatışmaların durdurulması için çözüm yollarının ele alınması bekleniyor.