Türkiye ile ABD arasında kritik telefon görüşmesi

Kılıç ile Waltz'ın görüşmesinde Türkiye-ABD ikili ilişkileri ele alındı.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Waltz ile telefonda görüştü. Görüşmede ikili ilişkilerle birlikte güncel, küresel ve bölgesel meseleler de ele alındı.
Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç,
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz
ile telefonda görüştü.
Görüşmede, son dönemdeki Türkiye-ABD ikili ilişkilerinin yanı sıra güncel, küresel ve bölgesel meseleler ele alındı.
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