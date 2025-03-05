ABD tarihinde ilk kez doğrudan Hamas'la görüştü

İsrail'in kışkırtmalarına rağmen Gazze'de yürütülmeye çalışılan esir takası anlaşmasına ilişkin dikkat çeken bir gelişme yaşandı. ABD medyası, Donald Trump yönetiminin Amerikalı rehinelerin serbest bırakılması adına Hamas ile doğrudan görüştüğünü ileri sürmüştü. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada söz konusu iddia doğrulanarak, Hamas ile görüşüldüğü belirtildi. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, "Bunlar halen devam eden görüşmeler, o yüzden şu an detaya girmeyeceğim." ifadelerini kullandı.
"Hamas'la doğrudan görüştük"
Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, düzenlediği basın brifinginde gündemdeki konulara ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
"Detaya girmeyeceğim"
Beyaz Saray sözcüsü, dünyanın herhangi bir yerinde ülke çıkarları doğrultusunda birçok görüşme yaptıklarını ve Amerikan halkı için doğru olan şeyi yapmaya çalıştıklarını kaydetti.
İddiayı ABD basını ortaya atmıştı
ABD'de yayın yapan Axios haber sitesi, ABD yönetiminin, Gazze'deki ABD vatandaşı İsrailli esirler ve İsrail'le daha kapsamlı bir anlaşma olasılığı konularında Hamas'la doğrudan gizli görüşmeler yürüttüğünü ileri sürmüştü.
Gizli görüşmelere ilişkin bilgi sahibi iki kaynağa dayandırılan haberde, ABD'nin Hamas'la ilk kez doğrudan temas kurduğu kaydedilmişti.
Axios'a konuşan kaynaklar, Washington yönetimi adına görüşmeleri ABD Rehine İşleri Özel Temsilcisi Adam Boehler'in yürüttüğünü kaydederken, Boehler'in geçen haftalarda Katar'ın başkenti Doha'da Hamas yetkilileriyle bir araya geldiğini aktarılmıştı.