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ABD tarihinde ilk kez doğrudan Hamas'la görüştü

ABD tarihinde ilk kez doğrudan Hamas'la görüştü

23:025/03/2025, Çarşamba
G: 5/03/2025, Çarşamba
AA
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Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, Hamas'la doğrudan görüşme yaptıklarını teyit etti.
Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, Hamas'la doğrudan görüşme yaptıklarını teyit etti.

İsrail'in kışkırtmalarına rağmen Gazze'de yürütülmeye çalışılan esir takası anlaşmasına ilişkin dikkat çeken bir gelişme yaşandı. ABD medyası, Donald Trump yönetiminin Amerikalı rehinelerin serbest bırakılması adına Hamas ile doğrudan görüştüğünü ileri sürmüştü. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada söz konusu iddia doğrulanarak, Hamas ile görüşüldüğü belirtildi. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, "Bunlar halen devam eden görüşmeler, o yüzden şu an detaya girmeyeceğim." ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt
, Hamas'la doğrudan görüşme yaptıklarını teyit ederek, "
Bu müzakereleri yürüten özel temsilci (Steve Witkoff), herkesle konuşma yetkisine sahiptir ve bu konuda İsrail'e danışıldı.
" dedi.

"Hamas'la doğrudan görüştük"

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, düzenlediği basın brifinginde gündemdeki konulara ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

ABD'li sözcü, "
ABD'nin Hamas'ın elindeki Amerikalı esirlerin kurtarılması için
" Hamas'la doğrudan görüştüğü iddiasını doğruladı.

"Detaya girmeyeceğim"

Leavitt, "
Bu müzakereleri yürüten özel temsilci (Steve Witkoff), herkesle konuşma yetkisine sahiptir ve bu konuda İsrail'e danışıldı. Bunlar halen devam eden görüşmeler, o yüzden şu an detaya girmeyeceğim. Söz konusu olan Amerikalıların hayatlarıdır.
" ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray sözcüsü, dünyanın herhangi bir yerinde ülke çıkarları doğrultusunda birçok görüşme yaptıklarını ve Amerikan halkı için doğru olan şeyi yapmaya çalıştıklarını kaydetti.

İddiayı ABD basını ortaya atmıştı

ABD'de yayın yapan Axios haber sitesi, ABD yönetiminin, Gazze'deki ABD vatandaşı İsrailli esirler ve İsrail'le daha kapsamlı bir anlaşma olasılığı konularında Hamas'la doğrudan gizli görüşmeler yürüttüğünü ileri sürmüştü.

Gizli görüşmelere ilişkin bilgi sahibi iki kaynağa dayandırılan haberde, ABD'nin Hamas'la ilk kez doğrudan temas kurduğu kaydedilmişti.

Axios'a konuşan kaynaklar, Washington yönetimi adına görüşmeleri ABD Rehine İşleri Özel Temsilcisi Adam Boehler'in yürüttüğünü kaydederken, Boehler'in geçen haftalarda Katar'ın başkenti Doha'da Hamas yetkilileriyle bir araya geldiğini aktarılmıştı.



#ABD
#Beyaz Saray
#Hamas

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