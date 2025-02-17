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İsrail ateşkese rağmen Hamas komutanını şehit etti

İsrail ateşkese rağmen Hamas komutanını şehit etti

22:5117/02/2025, الإثنين
G: 17/02/2025, الإثنين
AA
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İsrail, 27 Kasım'dan bu yana yürürlükte olan ateşkes anlaşmasını sık sık ihlal ederek Lübnan topraklarına saldırıyor.
İsrail, 27 Kasım'dan bu yana yürürlükte olan ateşkes anlaşmasını sık sık ihlal ederek Lübnan topraklarına saldırıyor.

Hamas, Lübnan'daki askeri yetkililerinden Muhammed Şahin'in İsrail hava saldırısı sonucu şehit olduğunu açıkladı. Hamas duyuruda, "Korkakça suikastlarla direnişin liderlerini hedef almaya devam eden Siyonist düşman, bedeli ne olursa olsun bu suçun sorumluluğu altına kalacak." ifadelerine yer verdi.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in insansız hava aracıyla (İHA) Lübnan'ın güneyinde yer alan Sayda kentinde bir aracı hedef aldığına işaret edildi.

Söz konusu hava saldırısında
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları liderlerinden olan Muhammed Şahin'in yaşamını yitirdiği belirtildi.

"İsrail bedeli ne olursa olsun bu suçun sorumluluğu altına kalacak"

Açıklamada, "Korkakça suikastlarla direnişin liderlerini hedef almaya devam eden Siyonist düşman, bedeli ne olursa olsun bu suçun sorumluluğu altına kalacak." ifadesi kullanıldı.

Hamas açıklamasında, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında sürdürdüğü saldırılarıyla direnişin iradesini kıramayacağına işaret edildi.

İsrail'den açıklama: Saldırıların sorumlusuydu

Öte yandan İsrail'den yapılan açıklamada, Sayda'da düzenlenen hava saldırısında, "Lübnan'daki Hamas operasyonları departmanı başkanı" Muhammed Şahin'in öldüğü aktarıldı.

Şahin'in "Lübnan'dan İsrail'e karşı saldırılar düzenlediği" öne sürülen açıklamada, Şahin'in Hamas içinde önemli bir isim olduğu ve İsrail'e karşı düzenlenen saldırıların sorumlusu olduğu savunuldu.

Lübnan resmi ajansı NNA, İsrail ordusuna ait bir İHA'nın Sayda kentinin kuzeyinde bir aracı hedef aldığı aktarmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı ise söz konusu saldırıda bir kişinin yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.



#Hamas
#İsrail
#Lübnan
#Saldırı
#El Kassam Tugayları

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