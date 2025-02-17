İsrail ateşkes şartlarına uymuyor: Çadır ve konteyner evler Gazze'ye giremedi

İsrail kasıtlı olarak Gazze'ye çadır ve konteyner ev girişini kısıtlıyor.
İşgalci İsrail yönetimi, Hamas ile varılan ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne konteyner evlerin girişine izin vermiyor.
İsrail saldırıları nedeniyle ağır yıkımın olduğu Gazze'de Filistinliler, derme çatma çadırlarda hayata tutunmaya çalışıyor.
Gazzelilerin büyük bölümü, evlerinin enkazları üzerinde kurdukları çadırlarda kalıyor.
Bir konteyner ev bile Gazze'ye giremedi
Bir konteyner ev bile Gazze'ye giremedi
İsrail saldırılarının sonucu oluşan yıkım nedeniyle Gazze'deki Filistinlilerin öncelikli ihtiyaçlarının başında çadır ve konteyner evler geliyor. Hamas ile varılan ve 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkese göre, İsrail yönetiminin anlaşmanın ilk aşamasında 200 bin çadır ve 60 bin konteyner evin Gazze'ye girişine izin vermesi gerekiyordu. Ancak anlaşmasının ilk aşamasının sona ermesine iki haftadan az bir süre kalmasına rağmen
İsrail şu ana kadar Gazze'ye tek bir konteyner evin dahi girişine izin vermedi.
Çadır girişleri de kısıtlı
Çadır girişleri de kısıtlı
Bölgeye söz verilen
200 bin çadırın ise sadece 73 bininin girişine izin verildi.
Bu durum, evleri İsrail saldırıları nedeniyle yıkılan ve sığınacak bir yer bulamayan Filistinlilerin yaşam koşullarını daha da zorlaştırıyor.
Gazze'deki konutların %92'si kullanılamaz halde
Gazze'deki konutların %92'si kullanılamaz halde
Birleşmiş Milletler'e (BM) göre, İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'deki konutların 160 bini yıkıldı, 276 bini ise büyük oranda veya kısmen hasar gördü.
Bu da Gazze'deki konutların yüzde 92'sinin ya yıkıldığı ya da hasar gördüğü anlamına geliyor.
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