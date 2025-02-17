İsrail ateşkes şartlarına uymuyor: Çadır ve konteyner evler Gazze'ye giremedi

İsrail saldırılarının sonucu oluşan yıkım nedeniyle Gazze'deki Filistinlilerin öncelikli ihtiyaçlarının başında çadır ve konteyner evler geliyor. Hamas ile varılan ve 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkese göre, İsrail yönetiminin anlaşmanın ilk aşamasında 200 bin çadır ve 60 bin konteyner evin Gazze'ye girişine izin vermesi gerekiyordu. Ancak anlaşmasının ilk aşamasının sona ermesine iki haftadan az bir süre kalmasına rağmen

İsrail şu ana kadar Gazze'ye tek bir konteyner evin dahi girişine izin vermedi.