ABD Şam ile anlaşsın

ABD’nin eski Şam Büyükelçisi Robert Ford, Foreign Affairs Dergisi’nde yayınladığı makalede, Suriye’de Esed rejiminin yıkılmasının ardından dengelerin değiştiğini ve ABD’nin yeni Şam hükümetiyle birlikte hareket etmesinin daha makul olacağını söyledi. Makalesinde ABD’nin terör örgütü DEAŞ ile mücadelede daha etkili ve güçlü bir partnerle işbirliği yapmayı seçebileceğini belirten Ford, ülkesinin Suriye'de SDG ismini kullanan terör örgütü PKK/YPG'ye güvenmek yerine yeni kurulan hükümetle çalışabileceğini ifade etti. Ford, bu kapsamda ABD’nin Suriye’deki güçlerini çekerek Şam’a destek vermeyi sürdürmesi gerektiğinin altını çizdi.