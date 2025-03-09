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Elon Musk ile Polonya Dışişleri Bakanı arasında Starlink tartışması: Sessiz ol küçük adam

Elon Musk ile Polonya Dışişleri Bakanı arasında Starlink tartışması: Sessiz ol küçük adam

22:579/03/2025, Pazar
G: 9/03/2025, Pazar
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Elon Musk - Radoslaw Sikorski
Elon Musk - Radoslaw Sikorski

Tesla CEO'su ve ABD Başkanı Donald Trump'ın kıdemli danışmanı Elon Musk, Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski'nin Starlink'i kapatma açıklamalarına yaptığı eleştirilere cevap verdi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Musk, Sikorski'ye, ''Sessiz ol, küçük adam." ifadelerini kullandı.

Tesla CEO'su ve ABD Başkanı Donald Trump'ın kıdemli danışmanı Elon Musk, Ukrayna ordusuna uydu internet hizmetleri sağlayan Starlink'i kapatma açıklamalarını eleştiren Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski için "Sessiz ol, küçük adam." ifadesini kullandı.

Ukrayna'ya Starlink uydu internet hizmetleri sağlayan Musk, X sosyal medya hesabından "Starlink sistemim Ukrayna ordusunun bel kemiği. Eğer onu kapatırsam tüm cephe hatları çöker." paylaşımı yaptı.

Musk, Ukrayna'nın "kesin olarak kaybedeceğini" savunarak, savaştan vazgeçmesi çağrısında bulundu.

Elon Musk'ın paylaşımına yanıt veren Sikorski, Ukrayna'nın Starlink sistemine Polonya tarafından yılda yaklaşık 50 milyon dolar ödeme yapıldığını hatırlatarak, "SpaceX'in güvenilmez bir tedarikçi olduğu ortaya çıkarsa başka tedarikçiler aramak zorunda kalacağız." değerlendirmesine yer verdi.

Sikorski'nin paylaşımına tepki gösteren Musk, "Sessiz ol, küçük adam. Maliyetin çok küçük bir kısmını ödüyorsun. Ve Starlink'in yerini hiçbir şey tutamaz." görüşünü paylaştı.


#Elon Musk
#Polonya
#Radoslaw Sikorski
#Starlink
#uydu

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