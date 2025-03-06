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Elon Musk ABD'nin yol haritasını duyurdu: Her şeyi özelleştirmeliyiz

Elon Musk ABD'nin yol haritasını duyurdu: Her şeyi özelleştirmeliyiz

11:246/03/2025, Perşembe
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ABD Başkanı Donald Trump ve Amerikalı milyarder iş adamı Elon Musk.
ABD Başkanı Donald Trump ve Amerikalı milyarder iş adamı Elon Musk.

Amerikalı milyarder iş adamı ve ABD Başkanı Donald Trump'ın kıdemli danışmanı Elon Musk, ülkenin demir yolu hizmetlerini sağlayan Amtrak gibi kurumların özelleştirilmesine ilişkin, "Bence özelleştirilebilecek her şeyi özelleştirmeliyiz" dedi.

CNN'in haberine göre, Morgan Stanley Technology Media & Telecom konferansına uzaktan bağlantıyla katılan Musk, USPS ve Amtrak gibi kurumlar ve servislerin özelleştirilmesiyle ilgili yorumlarda bulundu.


Musk, Çin'in hızlı trenlerini örnek göstererek, diğer ülkelerin ABD'den çok daha iyi demir yollarına sahip bulunmasının utanç verici olduğunu söyledi.


'Lütfen ulusal demir yolumuzu kullanmayın'

Amtrak'ın durumunun üzücü olduğunu belirten Musk, "Başka bir ülkeden geliyorsanız lütfen ulusal demir yolumuzu kullanmayın. ABD hakkında çok kötü bir izlenim edinmenize neden olabilir" şeklinde konuştu.


Musk, hizmetlerin iyileştirilmesi için geri bildirim döngüsüne sahip olunmasının önemini vurgulayarak, "Bence özelleştirilebilecek her şeyi özelleştirmeliyiz" dedi.


#ABD
#Elon Musk
#özelleştirme

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