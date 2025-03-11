Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Teknoloji
ABD Başkanı Trump duyurdu: TikTok'un dört ciddi alıcısı var

ABD Başkanı Trump duyurdu: TikTok'un dört ciddi alıcısı var

09:1011/03/2025, Salı
Diğer
Sonraki haber
ABD'de Trump yönetimi, 19 Ocak'ta kapanan uygulamanın satışı için 75 günlük ek süre tanımıştı.
ABD'de Trump yönetimi, 19 Ocak'ta kapanan uygulamanın satışı için 75 günlük ek süre tanımıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, TikTok'un ABD operasyonlarını satın almak isteyen dört farklı grup olduğunu duyurdu. Ancak Trump, bu grupların arkasında kimlerin yer aldığını açıklamadı.

ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı açıklamada, TikTok'un ABD'de operasyonları için dört farklı olası alıcıyla görüştüğünü duyurdu.

Air Force One'da gazetecilere açıklamalarda bulunan Trump, TikTok'un ABD operasyonlarını satın almak isteyen dört farklı grup olduğunu duyurdu.

Trump, geçen hafta gerekirse anlaşma için son tarihi 5 Nisan'ın ötesine uzatmaya açık olduğunu açıklamıştı. Öte tandan nisan ayına kadar TikTok'un yeni sahibinin netleşmesi bekleniyor.

ABD Yüksek Mahkemesi, 19 Ocak'ta TikTok'a yasağı başlatmıştı. 70 milyon Amerikalıyı etkileyen 13 saatlik bir kesintinin ardından uygulama, Trump’ın yürütme kararıyla tekrar çevrimiçi olmuştu. Bu karar, yasak uygulamasının 75 gün daha ertelenmesine olanak sağlamıştı.

#Donald Trump
#ABD
#TikTok

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
YKS geç başvuru ekranı ÖSYM AİS erişime açıldı