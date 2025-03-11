ABD Başkanı Trump duyurdu: TikTok'un dört ciddi alıcısı var

ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı açıklamada, TikTok'un ABD'de operasyonları için dört farklı olası alıcıyla görüştüğünü duyurdu.

Air Force One'da gazetecilere açıklamalarda bulunan Trump, TikTok'un ABD operasyonlarını satın almak isteyen dört farklı grup olduğunu duyurdu.

Trump, geçen hafta gerekirse anlaşma için son tarihi 5 Nisan'ın ötesine uzatmaya açık olduğunu açıklamıştı. Öte tandan nisan ayına kadar TikTok'un yeni sahibinin netleşmesi bekleniyor.