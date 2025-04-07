ABD borsaları çöküşle açıldı

ABD'nin yeni gümrük tarifeleri, Asya borsalarında %5’e varan kayıplara yol açtı. Çin borsasında düşüş oranı %5’i aşarken, Almanya, Singapur ve Japonya borsalarında kayıplar %7’yi buldu. Güney Kore’de ise kayıplar %5’i geçtiği için devre kesiciler devreye girdi.