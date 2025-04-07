ABD borsaları çöküşle açıldı

Hisselerde satış dalgası başlarken, kayıplar yüzde 5'leri buldu.
ABD'nin yeni gümrük tarifeleri, Asya borsalarında %5’e varan kayıplara yol açtı. Çin borsasında düşüş oranı %5’i aşarken, Almanya, Singapur ve Japonya borsalarında kayıplar %7’yi buldu. Güney Kore’de ise kayıplar %5’i geçtiği için devre kesiciler devreye girdi.
Avrupa'da, Stoxx Europe 600 gösterge endeksi %6,4 değer kaybederek 465 puana gerilerken, Almanya'da DAX 40 endeksi %7,5 azalışla 19.142 puana düştü. İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise %4,9 kayıpla 7.658 puanda işlem gördü.
ABD vadeli endeksleri de sert düşüşler gösterdi. Dow Jones Sanayi Endeksi %4,3, S&P 500 %5 ve Nasdaq 100 %5,5 değer kaybetti.