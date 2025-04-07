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ABD borsaları çöküşle açıldı

ABD borsaları çöküşle açıldı

16:357/04/2025, Pazartesi
G: 7/04/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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ABD Başkanı Trump'ın uyguladığı tarife politikaları sonrası ABD borsaları düşüşle açıldı.
ABD Başkanı Trump'ın uyguladığı tarife politikaları sonrası ABD borsaları düşüşle açıldı.

Hisselerde satış dalgası başlarken, kayıplar yüzde 5'leri buldu.

ABD'nin yeni gümrük tarifeleri, Asya borsalarında %5’e varan kayıplara yol açtı. Çin borsasında düşüş oranı %5’i aşarken, Almanya, Singapur ve Japonya borsalarında kayıplar %7’yi buldu. Güney Kore’de ise kayıplar %5’i geçtiği için devre kesiciler devreye girdi.


Avrupa'da, Stoxx Europe 600 gösterge endeksi %6,4 değer kaybederek 465 puana gerilerken, Almanya'da DAX 40 endeksi %7,5 azalışla 19.142 puana düştü. İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise %4,9 kayıpla 7.658 puanda işlem gördü.


ABD vadeli endeksleri de sert düşüşler gösterdi. Dow Jones Sanayi Endeksi %4,3, S&P 500 %5 ve Nasdaq 100 %5,5 değer kaybetti.




#ABD
#Borsa
#Ekonomi
#Trump

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