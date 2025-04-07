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Avrupa'da gaz fiyatları haftaya sert düşüşle başladı

Avrupa'da gaz fiyatları haftaya sert düşüşle başladı

11:257/04/2025, Pazartesi
AA
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Avrupa'da gaz fiyatları Mayıs 2024'ten beri görülen en düşük seviyeye geriledi.
Avrupa'da gaz fiyatları Mayıs 2024'ten beri görülen en düşük seviyeye geriledi.

ABD'nin ticaret partnerlerine getirdiği karşılıklılık esaslı tarifelerin etkisiyle küresel piyasalardaki satış baskısının derinleşmesinin ardından, Avrupa'da gaz fiyatları haftaya sert düşüşle başladı.

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de, mayıs vadeli kontratlarda megavatsaat başı gaz fiyatı bugün bir önceki kapanışa göre yaklaşık yüzde 4 düşerek 35 avrodan açıldı.

Açılışın ardından yüzde 8 azalarak 33,5 avroya kadar gerileyen gaz fiyatları, TSİ 10.50 itibarıyla 34,5 seviyesinden işlem gördü.

Böylece, Avrupa'da gaz fiyatları Mayıs 2024'ten beri görülen en düşük seviyeye geriledi.

Fiyatlardaki sert düşüş hareketlerinde, ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen hafta açıkladığı karşılıklılık esaslı tarifeler ve ülkelerin bu tarifelere vereceği tepkilere ilişkin belirsizlikler etkili oluyor.

ABD'nin korumacı ticari politikalarının ekonomiyi yavaşlatacağı endişesi emtia fiyatlarına olumsuz yansırken, küresel ekonominin yavaşlamasının enerji talebini düşüreceğine yönelik endişeler fiyat düşüşünü tetikliyor.

#ABD
#Avrupa
#Gaz

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