Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Dünya Ekonomisi
Gazprom: Avrupa yazın doğal gaz depolarını doldurmakta zorlanacak

Gazprom: Avrupa yazın doğal gaz depolarını doldurmakta zorlanacak

16:373/04/2025, Perşembe
AA
Sonraki haber
Arşiv
Arşiv

Rus enerji şirketi Gazprom, Avrupa'nın güvenilir doğal gaz tedarikçilerinin azaldığını ve gelecek yaz mevsiminde yer altı depolama tesislerini doldurmakta zorluk yaşayacağını öne sürdü.

Gazprom'dan yapılan açıklamada, Avrupa doğal gaz sektöründeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelere yer verildi.


Avrupa ülkelerinin yer altı depolama tesislerindeki doğal gazı hızla tükettiğine işaret edilen açıklamada, söz konusu depolarda 31 Mart itibarıyla 34,3 milyar metreküp gaz kaldığı belirtildi.


Avrupa'da depolardan çekilen gazın rekor seviyeye ulaştığı bilgisine yer verilen açıklamada, söz konusu rekorun mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıklarına rağmen yaşandığı vurgulandı.


'Avrupa bu yaz yer altı depolarını doldurmakta ve gelecek kışa hazırlanmakta zorlanacak'

Avrupa'nın, depoları doldurma dönemine önemli oranda boş depolarla başlayacağı aktarılan açıklamada, "Güvenilir gaz kaynaklarının azaldığı göz önüne alındığında, Avrupa bu yaz yer altı depolarını doldurmakta ve gelecek kışa hazırlanmakta zorlanacak" ifadesi kullanıldı.


Ukrayna savaşı öncesinde Avrupa'nın en büyük doğal gaz tedarikçisi konumunda bulunan Gazprom, yaklaşık 50 yıl süren boru hattı yatırımlarıyla 2022'ye kadar kıtadaki pazar payını yüzde 40'a kadar çıkarmıştı.


Yaptırımlar nedeniyle müşterilerini ABD, Katar ve Norveç gibi sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tedarikçilerine kaptıran Gazprom, geçen yıl Avrupa'ya yaklaşık 15 milyar metreküp doğal gaz sevk ederken, söz konusu hacim 2021'de 201,7 milyar metreküp seviyesindeydi.

#Doğal Gaz
#Gazprom
#Rusya

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kurumlar vergisi mükellefleri için beyanname dönemi başladı: Son ödeme tarihi ne zaman vergi indiriminden kimler nasıl yararlanır?