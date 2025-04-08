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İran ve ABD heyetleri Umman'da bir araya gelecek

İran ve ABD heyetleri Umman'da bir araya gelecek

09:508/04/2025, Salı
DHA
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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İran ve ABD'li yetkililerin Umman'da 'dolaylı müzakereler' gerçekleştirileceğini açıkladı.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İran ve ABD'li yetkililerin Umman'da 'dolaylı müzakereler' gerçekleştirileceğini açıkladı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İran ve ABD'li yetkililerin Umman'da 'dolaylı müzakereler' gerçekleştirileceğini açıkladı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İran ve ABD temsilcilerinin 12 Nisan'da Umman'da üst düzey dolaylı müzakereler için bir araya geleceğini söyledi. Bakan Arakçi yaptığı açıklamada, “İran ve ABD üst düzey dolaylı müzakereler için Cumartesi günü Umman'da bir araya gelecek. Bu hem bir fırsat hem de bir imtihan. Top Amerika'nın tarafında” ifadelerini kullandı.



#İran
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