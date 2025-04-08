Rusya: Ukrayna anlaşmalara rağmen enerji altyapımıza saldırılar düzenledi

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın ABD ile varılan anlaşmaya rağmen Rus enerji altyapı tesislerine saldırılar düzenlediğini bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna ordusunun, son 24 saatte Rusya'nın Kursk bölgesi ile ilhak edilen Zaporijya bölgesindeki enerji altyapı tesislerine insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırdığı belirtildi.
ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 18 Mart'ta yaptığı görüşmenin ardından Rusya ve Ukrayna'nın 30 gün boyunca enerji altyapı tesislerine yönelik saldırıları durdurma konusunda anlaşmaya vardığı açıklanmıştı.
Kremlin, ABD ile varılan anlaşma kapsamında Rusya ve Ukrayna'da petrol rafinerileri ve enerji boru hatları gibi tesislere saldırıların durdurulacağını duyurmuştu.