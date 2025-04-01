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Rusya: Donetsk'te Razliv yerleşim yeri kontrolümüze geçti

Rusya: Donetsk'te Razliv yerleşim yeri kontrolümüze geçti

15:181/04/2025, Salı
AA
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Razliv yerleşim yeri Rusya'nın kontrolünde
Razliv yerleşim yeri Rusya'nın kontrolünde

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesindeki Razliv yerleşim bölgesinin kontrollerine geçtiğini duyurdu. Rus ordusunun, Ukrayna'da cephedeki pozisyonlarını güçlendirmeye devam ettiği belirtilen açıklamada, "Doğu Askeri Grubu birlikleri, aktif ve kararlı eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Razliv yerleşim birimi kurtarıldı." ifadesi kullanıldı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesindeki Razliv yerleşim bölgesinin kontrollerine geçtiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin, Ukrayna'daki faaliyetlerine ilişkin güncel bilgilere yer verildi.


Rus ordusunun, Ukrayna'da cephedeki pozisyonlarını güçlendirmeye devam ettiği belirtilen açıklamada, "Doğu Askeri Grubu birlikleri, aktif ve kararlı eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Razliv yerleşim birimi kurtarıldı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, son 24 saatte 142 bölgede Ukrayna'daki mühimmat depoları ve patlayıcı madde üretim tesislerine, Ukraynalı askerler ile yabancı paralı savaşçıların geçici olarak konuşlandırıldığı noktalara saldırılar düzenlendiği kaydedildi.


Rusya Savunma Bakanlığı, 30 Mart'ta Donetsk bölgesindeki Zaporijya yerleşim birimini ele geçirdiklerini bildirmişti.


#Rusya
#savaş
#Ukrayna

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