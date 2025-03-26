Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Rusya: Ukrayna enerji altyapısına saldırılarını sürdürüyor

Rusya: Ukrayna enerji altyapısına saldırılarını sürdürüyor

15:1926/03/2025, Wednesday
AA
Sonraki haber
Kremlin, ABD ile varılan anlaşma kapsamında Rusya ve Ukrayna'da petrol rafinerileri ve enerji boru hatları gibi tesislere saldırıların durdurulacağını bildirmişti.
Kremlin, ABD ile varılan anlaşma kapsamında Rusya ve Ukrayna'da petrol rafinerileri ve enerji boru hatları gibi tesislere saldırıların durdurulacağını bildirmişti.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın, ABD ile varılan anlaşmaya rağmen enerji altyapılarına yönelik saldırılarını sürdürdüğünü bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'nın bugün Kursk ve Bryansk'taki elektrik altyapılarına insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı gerçekleştirdiği belirtildi.


Açıklamada, saldırılar nedeniyle elektrik kesintisi yaşandığına işaret edilerek Kırım'daki bir doğal gaz deposuna da İHA saldırısının yapıldığı aktarıldı.


Söz konusu saldırıların ABD ile varılan, enerji altyapılarına yönelik saldırıların durdurulmasını öngören anlaşmaya rağmen yapıldığına işaret edilen açıklamada,
“Kiev rejimi, Rusya'nın sivil enerji altyapısına zarar vermeye devam ederken Rus-Amerikan anlaşmalarını bozmak için elinden geleni yapıyor”
denildi.

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 18 Mart'ta yaptığı görüşmenin ardından, tarafların 30 gün boyunca enerji altyapı tesislerine yönelik saldırıları durdurma konusunda anlaşmaya vardığı açıklanmıştı.


Kremlin, ABD ile varılan anlaşma kapsamında Rusya ve Ukrayna'da petrol rafinerileri ve enerji boru hatları gibi tesislere saldırıların durdurulacağını bildirmişti.


#ABD
#Rusya
#Ukrayna

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Nuri Aslan kimdir? İBB Başkanvekili seçilen Nuri Aslan nereli hangi partiden?