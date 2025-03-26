Hamas: Gazze'deki ateşkes anlaşmasının başarısızlığının tüm sorumlusu Netanyahu

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'de saldırıların yeniden başlatılmasının, Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in şantajlarına boyun eğerek anlaşmayı başarısız kılmak için Netanyahu tarafından önceden alınmış bir karar olduğu ifade edildi.





"Anlaşmanın başarısızlığının tüm sorumluluğu Netanyahu'ya ait." denilen açıklamada, uluslararası toplum ve arabulucuların, saldırıları durdurması ve müzakere yoluna dönmesi için Netanyahu'ya baskı yapması gerektiği vurgulandı.





Filistin direniş gruplarının İsrailli esirleri hayatta tutmak için ellerinden gelen her şeyi yaptığını ancak İsrail'in ayrım gözetmeksizin düzenlediği bombardımanların hayatlarını tehlikeye attığını ifade etti.





Hamas, İsrail toplumuna, "Netanyahu'nun askeri seçeneğin onları sağ olarak geri getirebileceğini iddia ederek İsrailli esirlerin yakınlarına yalan söylediği" mesajını verdi.

Açıklamada, İsrail ne zaman esirleri zorla geri almaya çalışsa, İsrailli esirlerin tabut içinde geri döndüğü kaydedildi.

Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'ye şiddetli saldırıları yeniden başlattı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı. İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 792'den fazla Filistinli hayatını kaybetti, 1663'ü aşkın kişi yaralandı.





İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 50 bin 183'e, yaralıların sayısı ise 113 bin 828'e yükseldi. Ateşkesi bozan İsrail, yeni ateşkes tekliflerini reddettiği gerekçesiyle Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu.

Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlattığını" açıkladı.





İsrail'in Gazze'ye saldırıları, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü'nü görevden alması gibi tartışmalı siyasi adımlarının gölgesinde başlatması dikkati çekti.







