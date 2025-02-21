Netanyahu Batı Şeria'da Filistinlilerin evine baskın düzenledi

İsrail devlet televizyonu KAN, Netanyahu'nun İsrail ordusundan bazı subaylarla birlikte Batı Şeria'daki Tulkerim Mülteci Kampı'nda bir Filistinlinin evine girdiğini gösteren bir fotoğraf yayımladı.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz da işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Tulkerim Mülteci Kampı'nda bir Filistinlinin evine baskın düzenlemişti.

"Çok kritik bir çalışma yürüttüklerini" öne süren Netanyahu, dün Bat-Yam'da otobüslerde gelen patlamaların ardından Savunma Bakanı Yisrael Katz ile birlikte Batı Şeria'ya takviye kuvvet gönderilmesi ve saldırıların artırılması talimatı verdiklerini aktardı.