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İskoçya'nın başkenti Edinburgh'da toplanan binlerce kişi, büyük ölçekli yapay zeka veri merkezlerinin inşasını protesto etti.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, Edinburgh'un tarihi Royal Mile Caddesi'nde bir araya gelen göstericiler, İskoç Özerk Parlamentosu Holyrood'a doğru yürüdü.

Göstericiler Holyrood'a yürüdü

Yaklaşık 6 bin kişinin katıldığı gösteriye İskoçya'nın farklı bölgelerinden gelen protestocular da destek verdi. Göstericiler, yapay zeka veri merkezlerinin çevreye verebileceği zarara, yüksek enerji tüketimine ve yerel halk üzerindeki olumsuz etkilerine dikkati çekti.

Veri merkezlerinin inşasına ilişkin karar süreçlerinde yerel halkın görüşlerinin dikkate alınması da göstericilerin talepleri arasında yer aldı.

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Chapelcross'taki tesis 1000 megavata ulaşabilir

İskoçya'da şu anda en büyük veri merkezinin kapasitesi 12 megavat. Chapelcross bölgesinde yapılması planlanan tesisin kapasitesinin ise 1000 megavata ulaşabileceği biliniyor.

İngiltere Ulusal Enerji Sistemi Operatörünün Eylül 2026 verilerine göre, elektrik şebekesine bağlanmayı bekleyen 28 veri merkezi projesi bulunuyor. Projelerin toplam kapasitesi 8,9 gigavat. Bu miktar, İskoçya'nın kış aylarındaki mevcut en yüksek elektrik talebinin iki katından fazla kaydediliyor.

Projelerin geçici olarak durdurulması isteniyor

İskoçya Yeşiller Partisi ve çeşitli kampanya grupları, büyük ölçekli veri merkezlerinin iklim hedeflerini tehlikeye atabileceğini ve yenilenebilir enerji kaynakları üzerindeki baskıyı artırabileceğini savunuyor. Bu gerekçeyle projelerin geçici olarak durdurulmasını talep ediyorlar.

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Hükümet yeni planlama rehberi yayımlayacak

İskoçya hükümeti, yıl sonuna kadar veri merkezlerine ilişkin yeni bir planlama rehberi yayımlayacağını bildirdi.

Hükümet ayrıca, elektrik kapasitesi 50 megavatı aşan yeni veri merkezi projelerinde planlama sürecinde çevresel etki değerlendirmesi sunulmasını zorunlu hale getirdiğini açıkladı.