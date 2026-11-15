Fransa hükümeti, eylemlerde okulların ateşe verilmesi ve güvenlik güçlerine karşı kullanılan havai fişeklerin satışını 27 Kasım'a kadar yasakladı.

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Fransa'da farklı şehirlerde eylemler haftalardır sürüyor. Hükümet, havai fişek satışlarını 27 Kasım'a kadar yasakladı.

Yerel basında yer alan haberlere göre, haftalardır devam eden eylemlerde okulları ateşe vermek için de kullanılan havai fişeklere karşı önlem alındı.

Kararname resmi gazetede yayımlandı

Resmi gazetede yayımlanan hükümet kararnamesi, eylemlerde güvenlik güçlerine karşı da kullanılan havai fişeklerin satışını 27 Kasım'a kadar yasakladı.

Ülkenin Val-d’Oise vilayetindeki öğrenci eylemlerinde havai fişekler nedeniyle 3 eğitim çalışanı yaralanmıştı. Liselerde ise yine havai fişeklerle yangın çıkarılmıştı.

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Öğrenci eylemleri devam ediyor

Fransa'da lise öğrencileri, 17 Eylül'den bu yana eylem düzenliyor. Talepleri arasında eğitim koşullarının iyileştirilmesi, okullarına daha fazla imkan sağlanması ve öğretmen sayısının artırılması yer alıyor.

Hükümetle lise sendikaları ve temsilcileri arasındaki müzakere sürecinde azalan eylemler, hükümetin eğitim sektörüne ilişkin taahhütlerinin yetersiz bulunmasının ardından 4 Kasım'da yeniden canlanmıştı.

Grevler ve eğitime verilen ara

Eğitim çalışanları 5 Kasım ve 10 Kasım'da greve gitti. Yükseköğrenim kurumlarının yaklaşık üçte biri grevden etkilendi. Onlarca lisede ise öğrencilerin kuşatma eylemi nedeniyle eğitime ara verilmişti.

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Üniversite öğrencilerinin ve sendikaların da destek verdiği eylemler yaklaşık 2 aydır devam ediyor. Polis müdahalesi tartışmalara yol açarken 300'e yakın eğitim personeli yaralanmış, 8 bin kişi de gözaltına alınmıştı.