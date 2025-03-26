Zelenski Rusya'nın 'gerçek' barışı sağlamak istemediğini savundu

Zelenski, sosyal paylaşım hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Rus ordusunun bu gece Ukrayna'ya 117 adet İHA ile saldırı düzenlediğini bildirdi.

Zelenski, ülkesine yönelik Rus saldırılarının önlenmesi için ABD'nin Rusya'ya baskı yapması ve daha fazla yaptırım uygulaması gerektiğini savundu.

"Ateşkes görüşmelerinden sonra böylesine büyük çaplı saldırılar düzenlemek, Moskova'nın gerçek bir barış sağlama niyeti olmadığını tüm dünyaya açık bir şekilde göstermek anlamına gelir." ABD'nin 11 Mart'tan itibaren ateşkesi önerdiğini ifade eden Zelenski, Rusya'nın ise buna rağmen saldırıları sürdürdüğünü vurguladı.