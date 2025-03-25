Kremlin: Rusya ile ABD uzmanları arasındaki müzakerelerin sonuçları analiz ediliyor

Rusya ve ABD uzmanları arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da dün yapılan müzakerelere değinen Peskov, "Uzun süren müzakerelerin sonuçları başkentlere bildirildi ve analiz ediliyor. Bu müzakerelerde teknik konular ele alındı. Bu nedenle müzakerelerin sonuçları kamuoyu ile paylaşılmayacak." ifadelerini kullandı.