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Rusya ile Ermenistan 'Azerbaycan ile barışı' görüştü

Rusya ile Ermenistan 'Azerbaycan ile barışı' görüştü

17:0924/03/2025, Pazartesi
G: 24/03/2025, Pazartesi
AA
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Lavrov ile Mirzoyan (Foto: Arşiv)
Lavrov ile Mirzoyan (Foto: Arşiv)

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile telefon görüşmesi yaptığı bildirildi. Rus tarafı, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış anlaşması metni üzerinde uzlaşıya varılmasını memnuniyetle karşıladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Lavrov ile Mirzoyan, telefonda bölgesel ve küresel gündemdeki güncel konuları ele aldı.

Ruslar anlaşmadan memnun

Rus tarafı, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış anlaşması metni üzerinde uzlaşıya varılmasını memnuniyetle karşıladı.

Bayramov, müzakerelerin tamamlandığını duyurmuştu

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, 13 Mart'ta, Ermenistan ile imzalanacak barış anlaşması metnine ilişkin müzakerelerin tamamlandığını duyurmuştu.

Kremlin Sarayı da 14 Mart'ta, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın, Azerbaycan ile uzlaştıkları barış anlaşması hakkında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e telefonda bilgi verdiğini duyurmuştu.



#Azerbaycan
#Ermenistan
#Rusya

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