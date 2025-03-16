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Azerbaycan: Ermenistan askerleri mevzilerimize ateş açtı

Azerbaycan: Ermenistan askerleri mevzilerimize ateş açtı

13:2516/03/2025, Pazar
G: 16/03/2025, Pazar
IHA
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Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan askerlerinin Gorus ilinin Dığ yerleşkesindeki mevzilerinden Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını duyurdu.

Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, yerel saatle 09.45 sıralarında, Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'ne ait birlikler, Gorus ilinin Dığ yerleşkesindeki mevzilerinden, Azerbaycan ordusunun mevzilerine ateş açtı.


Bakanlık, Ermenistan askerlerinin en son 4 Mart'ta Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını kaydetti.

#Ermenistan
#Azerbaycan
#Karabağ

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