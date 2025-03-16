Azerbaycan: Ermenistan askerleri mevzilerimize ateş açtı

Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, yerel saatle 09.45 sıralarında, Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'ne ait birlikler, Gorus ilinin Dığ yerleşkesindeki mevzilerinden, Azerbaycan ordusunun mevzilerine ateş açtı.