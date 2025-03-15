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ABD'den Azerbaycan ve Ermenistan'a barış kutlaması: Refah dönemini başlatma zamanı

ABD'den Azerbaycan ve Ermenistan'a barış kutlaması: Refah dönemini başlatma zamanı

13:2615/03/2025, Saturday
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

ABD, barış anlaşması metninde tamamen uzlaşan Azerbaycan ve Ermenistan'ı kutladı. ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada "Refah dönemini başlatma zamanı" denildi.

Azerbaycan ve Ermenistan, üzerinde çalıştıkları barış anlaşmasının tüm metinde anlaşma sağladı.


Bu kapsamda anlaşma tebrikleri devam ediyor. Bir tebrik de ABD'den geldi.


ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada,
"Şimdi barışa bağlılık göstermenin, anlaşmayı imzalayıp onaylamanın ve Güney Kafkasya halkı için yeni bir refah dönemi başlatmanın zamanıdır."
ifadesine yer verildi.

Açıklamada, barış anlaşması metninin tamamında uzlaşı sağlayan Azerbaycan ve Ermenistan tebrik edildi.


Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov 13 Mart'ta, Ermenistan'la imzalanacak barış anlaşması metnine ilişkin müzakerelerin tamamlandığını duyurmuştu.


Sınır anlaşması imzalayan Tacikistan ve Kırgızistan da kutlandı


ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan başka bir açıklamada da 13 Mart'ta sınır anlaşması imzalayarak 1991'den bu yana süren tartışmalı sınır sorununu çözüme kavuşturan Tacikistan ve Kırgızistan da kutlandı.


Sınır anlaşmazlıklarının çözülmesinin en zor diplomatik görevlerden biri olduğu vurgulanan açıklamada, "Dönüm noktası niteliğindeki anlaşmanın güçlü ticaret ve insanlar arası ilişkilerin yanı sıra her iki ülke ve bölge için daha fazla refah ve barışa kapı açmasını ummaktayız." ifadesi kullanıldı.


Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman 13 Mart'taki resmi törende, "Kırgızistan Cumhuriyeti ile Tacikistan Cumhuriyeti Arasında Kırgız-Tacik Devlet Sınırına İlişkin Anlaşma"yı imzalamıştı.


Anlaşmayla, iki ülke arasında 1991'den bu yana süren tartışmalı sınır sorunu çözülmüştü.




#ABD
#Azerbaycan
#Ermenistan

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