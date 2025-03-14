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Putin ile Paşinyan 'Azerbaycan ile barış anlaşmasını' görüştü

Putin ile Paşinyan 'Azerbaycan ile barış anlaşmasını' görüştü

17:5314/03/2025, Cuma
IHA
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Paşinyan ile Putin (Foto: Arşiv)
Paşinyan ile Putin (Foto: Arşiv)

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan ile barış anlaşmasına ilişkin telefon görüşmesi yaptı. Putin, gerekli her türlü yardımı sağlamak konusunda Rusya'ya her zaman güvenebileceğini belirtti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile yaptığı telefon görüşmesinde Rusya'nın Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki normalleşmeyle ilgilendiğini ve buna mümkün olan her şekilde katkıda bulunmaya hazır olduğunu belirtti.

"Rusya'ya her zaman güvenebilirsin"

Kremlin'den yapılan açıklamada,
"Nikol Paşinyan, Ermenistan ve Azerbaycan arasında bir barış anlaşması metni üzerinde mutabakata varıldığını ve Ermenistan'ın bu önemli belgeyi imzalamaya hazır olduğunu bildirdi. Bu bağlamda Vladimir Putin, Rusya'nın her zaman Transkafkasya'nın güvenliği, istikrarı ve sürdürülebilir sosyal ve ekonomik kalkınmasının sağlanması adına Ermenistan-Azerbaycan ilişkilerinin normalleşmesinden yana olduğunu ve olmaya devam edeceğini vurgulayarak, hem Ermenistan hem de Azerbaycan'ın bu amaca ulaşmak için gerekli her türlü yardımı sağlamak konusunda Rusya'ya her zaman güvenebileceğini belirtt
i" denildi.


#Rusya
#Vladimir Putin
#Ermenistan
#Nikol Paşinyan
#Azerbaycan

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