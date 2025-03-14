Putin ile Paşinyan 'Azerbaycan ile barış anlaşmasını' görüştü

"Nikol Paşinyan, Ermenistan ve Azerbaycan arasında bir barış anlaşması metni üzerinde mutabakata varıldığını ve Ermenistan'ın bu önemli belgeyi imzalamaya hazır olduğunu bildirdi. Bu bağlamda Vladimir Putin, Rusya'nın her zaman Transkafkasya'nın güvenliği, istikrarı ve sürdürülebilir sosyal ve ekonomik kalkınmasının sağlanması adına Ermenistan-Azerbaycan ilişkilerinin normalleşmesinden yana olduğunu ve olmaya devam edeceğini vurgulayarak, hem Ermenistan hem de Azerbaycan'ın bu amaca ulaşmak için gerekli her türlü yardımı sağlamak konusunda Rusya'ya her zaman güvenebileceğini belirtt