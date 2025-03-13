Aliyev Fransa'yı işaret edip net konuştu: Ermenistan'a güvenimiz sıfırdır

"Çünkü onlar, egemenlik ve toprak bütünlüğümüzün tam sağlanmasına yönelik politikamızı değiştiremediler. Çünkü onlar, Kafkasya'da kendi çıkarlarını savunan ve 'büyük patronların' önünde her zaman 'evet, efendim' demeyen bir ülke olduğunu kabullenmek istemediler."