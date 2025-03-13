Aliyev Fransa'yı işaret edip net konuştu: Ermenistan'a güvenimiz sıfırdır

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan halkının çektiği zorlukları unutmadıklarını ve unutmayacaklarını söyleyip Ermenistan'ın yeni silahlar edindiğini söyledi. "Peki, onları tekrar savaşa kim sürüklüyor? Fransa ve Fransa Cumhurbaşkanı." diyen Aliyev, "Bu durum, onların yeni savaşa hazırlandığını gösteriyor." diye konuştu.
Aliyev, Bakü'de düzenlenen 12. Küresel Bakü Forumu'nun açılışında yaptığı konuşmada, ülkesinin Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansı'na (COP29) ev sahipliği yapmasına karşı bazı Batı ülkelerinden yapılan karalama kampanyalarından bahsetti.
Washington Post, New York Times, Politico, Newsweek, Associated Press gibi "yalan haber yayımlayan" kaynakların ABD Dışişleri Bakanlığının talimatıyla Azerbaycan karşıtı yayınlar yaptığı değerlendirmesinde bulunan Aliyev, yine Le Monde ve Figaro gibi basın kuruluşlarının da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un talimatıyla Azerbaycan karşıtı yayınlar yaptığını kaydetti.
"Politikamızı değiştiremediler"
"Ermenistan'a güvenimiz sıfırdır"
Ermenistan'ın işgali nedeniyle Azerbaycan halkının çektiği zorlukları unutmadıklarını ve unutmayacaklarını vurgulayan Aliyev, şu ifadeleri kullandı:
"Dünya Düzenini Yeniden Düşünmek: Zorlukları Fırsatlara Dönüştürmek" konulu forumda, eski devlet ve hükümet başkanları, Nobel Ödülü sahipleri, uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum temsilcileri de dahil, 50'den fazla ülkeden yaklaşık 400'den fazla katılımcı yer aldı.