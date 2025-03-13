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Aliyev Fransa'yı işaret edip net konuştu: Ermenistan'a güvenimiz sıfırdır

Aliyev Fransa'yı işaret edip net konuştu: Ermenistan'a güvenimiz sıfırdır

20:1313/03/2025, Perşembe
G: 13/03/2025, Perşembe
AA
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Fransa'nın Ermenistan'ı yeni savaşa sürüklediğini söyledi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Fransa'nın Ermenistan'ı yeni savaşa sürüklediğini söyledi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan halkının çektiği zorlukları unutmadıklarını ve unutmayacaklarını söyleyip Ermenistan'ın yeni silahlar edindiğini söyledi. "Peki, onları tekrar savaşa kim sürüklüyor? Fransa ve Fransa Cumhurbaşkanı." diyen Aliyev, "Bu durum, onların yeni savaşa hazırlandığını gösteriyor." diye konuştu.

Aliyev, Bakü'de düzenlenen 12. Küresel Bakü Forumu'nun açılışında yaptığı konuşmada, ülkesinin Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansı'na (COP29) ev sahipliği yapmasına karşı bazı Batı ülkelerinden yapılan karalama kampanyalarından bahsetti.

Washington Post, New York Times, Politico, Newsweek, Associated Press gibi "yalan haber yayımlayan" kaynakların ABD Dışişleri Bakanlığının talimatıyla Azerbaycan karşıtı yayınlar yaptığı değerlendirmesinde bulunan Aliyev, yine Le Monde ve Figaro gibi basın kuruluşlarının da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un talimatıyla Azerbaycan karşıtı yayınlar yaptığını kaydetti.

"Politikamızı değiştiremediler"

Aliyev, Azerbaycan'a karşı karalama kampanyalarının nedenini ise
"Çünkü onlar, egemenlik ve toprak bütünlüğümüzün tam sağlanmasına yönelik politikamızı değiştiremediler. Çünkü onlar, Kafkasya'da kendi çıkarlarını savunan ve 'büyük patronların' önünde her zaman 'evet, efendim' demeyen bir ülke olduğunu kabullenmek istemediler."
şeklinde açıkladı.

"Ermenistan'a güvenimiz sıfırdır"

Ermenistan'ın işgali nedeniyle Azerbaycan halkının çektiği zorlukları unutmadıklarını ve unutmayacaklarını vurgulayan Aliyev, şu ifadeleri kullandı:

"Ermenistan'a güvenimiz sıfırdır. O yüzden onların söylediklerine inanmıyoruz. Onların dediklerinin bizim için hiçbir önemi yok. Belgelere, yazılı evraklara ihtiyacımız var. Anayasalarında Azerbaycan'a karşı toprak iddialarının olmamasını istiyoruz. AGİT Minsk Grubu'nun feshedilmesi gerekiyor."
Aliyev, Ermenistan'ın yeni silahlar edinmesine dikkati çekerek,
"Bu durum, onların yeni savaşa hazırlandığını gösteriyor. Peki, onları tekrar savaşa kim sürüklüyor? Fransa ve Fransa Cumhurbaşkanı. Bugün Ermenistan'a, başka yerlerde ihtiyaç duyulabilecek Sezar obüsleri gönderiliyor. Eğer barış istiyorlarsa buna gerek yok."
dedi.

"Dünya Düzenini Yeniden Düşünmek: Zorlukları Fırsatlara Dönüştürmek" konulu forumda, eski devlet ve hükümet başkanları, Nobel Ödülü sahipleri, uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum temsilcileri de dahil, 50'den fazla ülkeden yaklaşık 400'den fazla katılımcı yer aldı.



#İlham Aliyev
#Ermenistan
#Azerbaycan
#Fransa
#Emmanuel Macron

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