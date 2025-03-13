Azerbaycan ve Ermenistan barış anlaşması metninin tamamında uzlaştı

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Ermenistan'la imzalanacak barış anlaşması metnine ilişkin müzakerelerin tamamlandığını bildirdi. Bayramov "Barış anlaşmasının metnine ilişkin müzakereler tamamlandı. Mutabakat sağlanmayan 2 madde kalmıştı. Ermenistan bu 2 maddede de Azerbaycan'ın önerilerini kabul etti" dedi.
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov,12. Küresel Bakü Forumu kapsamında gazetecilere açıklamalarda bulundu.
"Ermenistan Azerbaycan'ın önerilerini kabul etti"
Bayramov, bir sonraki beklentilerinin Ermenistan anayasasında ve diğer yasal mevzuatlarında Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine karşı maddelerin kaldırılması olduğunu söyledi.
Ermenistan anayasasının değiştirilmesinin barış için gerekli şartlardan biri olduğunu vurgulayan Bayramov, AGİT Misnk Grubu'nun da feshedilmesi gerektiğini ifade etti.