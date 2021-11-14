Dünya Ermenistan askerlerinden Azerbaycan-Ermenistan sınırında provokasyon girişimi
ASYA

Ermenistan askerlerinden Azerbaycan-Ermenistan sınırında provokasyon girişimi

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan askerlerinin Ermenistan-Azerbaycan devlet sınırında provokasyon girişiminde bulunduğunu açıkladı.

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Haber Merkezi İHA

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, bu sabah Ermeni askerlerin askeri araçlarla Laçın ilindeki Ermenistan-Azerbaycan devlet sınırına doğru ilerlediklerinin tespit edildiği belirtildi.

Ermenistan askerlerinin provokasyon girişimine karşı Azerbaycan Ordusu’nun gerekli önlemleri aldığı ve Ermeni askerlerin bölgeden çekilmek zorunda kaldığı kaydedildi.

Bölgedeki durumun kontrol altında olduğunun ifade edildiği açıklamada, Ermenistan’ın bu tür girişimlere son vermesi gerektiği, bu olayın Azerbaycan ve Ermenistan’ın devlet sınırlarının müzakereler yoluyla belirlenmesinin ve haritalandırılmasının önemini bir kez daha gösterdiği ifade edildi.

Bakanlık, Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki gerginliklerin tüm sorumluluğunun Ermenistan’a ait olduğunu da belirtti.

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