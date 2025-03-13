Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Türkiye Güney Kafkasya'da istikrarı savunuyor

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Türkiye ile normalleşme sürecine ilişkin Türk gazetecilerin kendisine yönelttiği soruları yanıtladı. "Bu normalleşme üç ay, altı ay ya da bir yıl daha gecikebilir. Ancak bugün benim algım artık bunun yalnızca bir zaman meselesi olduğu yönünde ve bu süreçte sabırla ilerlemeliyiz" diyen Paşinyan, "Ermenistan ve Türkiye'nin diplomatik temsilcileri sürekli doğrudan temas halindeler" diye konuştu. Türkiye'nin Güney Kafkasya'da istikrarı savunduğunu söyleyen Paşinyan, 1915 Olayları'na ilişkin Ermeni iddialarının bölgede istikrar, barış ve benzeri konulara katkı sağlamadığını da belirtti.
Paşinyan, Ermenistan'ın başkenti Erivan'daki Başbakanlık binasında Türk basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Ermenistan ve Türkiye arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasını, sınırın demir ve kara yolu ulaşımı için açık olmasını, ticari bağlantıların doğrudan olmasını dilediğini belirten Paşinyan, halihazırda Ermenistan ve Türkiye arasında oldukça geniş ticaret hacminin ve iş bağlantılarının dolaylı şekilde gerçekleştiğini söyledi.
Paşinyan, Ermenistan ile Türkiye arasında kara sınırının üçüncü ülke vatandaşları ve diplomatik pasaport sahipleri için açılmasına yönelik 2022 yazında varılan anlaşmanın henüz uygulanmadığına dikkati çekerek, bunun, ilişkilerde somut bir ilerleme olmadığı şeklinde yorumlandığını kaydetti.
"Ermenistan ve Türkiye sürekli temas halinde"
Sonucun dışarıdan somut görünmeyebileceğini ancak kendisi ve devlet yönetimi için önemli olduğunu anlatan Paşinyan, tarafların mevcut aşamadaki zorlukları, sorunları ve farklı bakış açılarını daha iyi anladığını, bunu önemli bir kazanım olarak gördüğünü ifade etti.
"Bu çok önemli bir ilerlemedir"
Paşinyan, bu süre zarfında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birkaç kez görüşme yaptıklarını, iki ülke dışişleri bakanlarının temas kurduğunu ve iletişim halinde olmayı sürdürdüğünü anımsatarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Bölgesel Yönetim ve Altyapı Bakanımız, mevkidaşıyla temas kurdu. Ayrıca Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakanı da temaslarda bulundu. Özel temsilciler de birbirleriyle iletişim halinde. İşbirliğine dair somut örneklerimiz de mevcut, yakın zamanda Türkiye'nin adalet sistemi tarafından aranan veya suçlanan iki kişiyi Türkiye'ye teslim ettik. Bunlar büyük başarılar gibi görünmeyebilir ancak önceki dönemde ne durumda olduğumuzu göz önünde bulundurursak, elbette bu çok önemli bir ilerlemedir."
Bunun dinamik bir süreç olduğunu vurgulayan Paşinyan, bu dinamiğin devam etmesi için çaba gösterilmesi gerektiğinin altını çizdi.
"Türkiye Güney Kafkasya'da istikrarı savunuyor"
Paşinyan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisini yemin törenine davet etmesi ve kendisinin bu törene katılmasının ikili ilişkiler açısından önemli bir gelişme olduğunu dile getirdi.
Paşinyan, Ermenistan ile Azerbaycan arasında bir barış anlaşmasının imzalanmasına katkı sağlayacak her türlü çabanın faydalı olacağını vurguladı.
"Tarihte mutlak bir gerçek yoktur"
Paşinyan'a "Uzun süredir Ermenistan'daki tarih algısına dair çeşitli ve önemli değerlendirmelerde bulunuyorsunuz, eleştiriler ve önerilerle öne çıkıyorsunuz. Bu konuyla neyi amaçlıyorsunuz, hem buradaki vatandaşlarınız hem de diasporadakiler açısından?" sorusu da yöneltildi.
Paşinyan, her ülkenin kendi tarihiyle yüzleşmesi gerektiğini belirterek, tarihin kendilerine verdiği mesajları görmenin ve bu mesajları doğru algılamanın büyük önem taşıdığını söyledi.
"Normalleşme süreci zaman meselesi ve sabırla ilerlemeliyiz"
Türkiye ve Ermenistan temsilcileri arasında kurulan temasın "kazanım" olduğunu anlatan Paşinyan, şunları kaydetti:
Paşinyan, geçmişte olumsuz tepki alan iki ülke temsilcilerinin görüşmelerinin artık psikolojik engelleri aştığını belirterek, bunun, ticaret gibi somut verilere yansımamış olsa da önemli bir gelişme olduğunu ve sürecin başarısız olduğunu söylemek için erken olduğunu dile getirdi.
Başbakan Paşinyan, Ermenistan Anayasası'nın önsözünde "Batı Ermenistan ve soykırım" ifadelerinin yer aldığına ilişkin yöneltilen soruya şöyle yanıt verdi:
Ermenistan-AB ilişkileri
Ermenistan'ın dört komşusundan ikisinin AB üyeliği için aday konumda olduğunu kaydeden Paşinyan, bu sürecin bölgeselleşme politikalarıyla çelişmediğine dikkati çekti.
Suriye'de Türkiye ile işbirliği adımı
Ermenistan'ın Suriye'de Türkiye ile işbirliği yapmasının mümkün olup olmadığına ilişkin soruya yanıt veren Paşinyan, bugün halen Suriye'de ve Lübnan'da Ermeni toplumunun mevcut olduğunu, bu toplulukların en iyi koşullara sahip olabilmesi için çaba gösterdiklerini söyledi.
"Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki barışın ufukta görünmediği şeklindeki söyleme katılmıyorum"
Bir gazetecinin "Azerbaycan ile barış henüz ufukta görünmüyor." yorumu üzerine gazeteciye, "Ben doğru mu anladım? Siz ufukta Ermenistan-Azerbaycan barışı gözükmediğini mi söylediniz?" sorusunu yönelten Paşinyan, aldığı "Evet, sanki öyle. Bu süreç devamlı uzuyor." yanıtı üzerine şunları kaydetti: